البكر: جودة الحياة مفهوم متجدد يصنعه الإنسان وتبنيه الأمم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد البكر، أن مفهوم جودة الحياة ليس ثابتا، بل يتغير مع كل جيل، موضحا أن كل إنسان يسعى إلى حياة جديدة تملؤها الطمأنينة والرضا والسعادة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات «ملتقى بيبان 2025» بعنوان (جودة الحياة 2030.. تصميم وطن يزدهر فيه الإنسان والغاية)، متناولا بداية مفهوم جودة الحياة من الفرد والإنسان ذاته، إلى أن وصل لرؤية حضارية للمجتمعات تصنعها الأمم.

وقال البكر «إن الأمن والسلام هما جوهر جودة الحياة، وفي حين تتحقق السكينة يبدأ الإنسان معها بالبحث عن الإبداع، وهنا يأتي دور رواد الأعمال بوصفهم صانعي المعنى المتجدد لجودة الحياة».

وأضاف أن رحلة المملكة كانت أسرع وأعمق منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، وهي رحلة كانت في بناء الإنسان والمكان معا، لافتا إلى أنه بعد مرور 100 عام تضاعف الناتج المحلي أكثر من 128 مرة، وتحولت المملكة إلى إحدى أكثر دول العالم طموحا، في قصة ليست اقتصادية فحسب، بل قصة إرادة وإيمان بالإنسان والمبدأ، وهو الأساس الذي تقوم عليه ريادة الأعمال.

وأوضح أن المملكة تحولت اليوم من مجتمع ينتظر الحلول إلى مجتمع يبتكرها، وذلك نتيجة رؤية المملكة 2030 التي جعلت الإنسان محورا وهدفا ووسيلة في آنٍ واحد، مؤكدا أن ريادة الأعمال ليست مجرد تجارة، بل هي إيجاد قيمة تمس الإنسان، مبينا أن تطوير الحلول الرقمية أو الخدمات الترفيهية والتعليمية يسهم في رفع جودة الحياة، مما يجعل رواد الأعمال شركاء في هذه الرحلة الوطنية الطموحة.