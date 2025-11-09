شكرا لقرائتكم خبر رئيس جمعية رؤية الريادة يؤكد أهمية العمل المشترك لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمير فهد بن منصور رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى بيبان 2025 تحت عنوان «من الرؤية إلى الأثر.. صياغة مستقبل ريادة الأعمال السعودية» أن رؤية المملكة 2030 بدأت كحلم وطموح كبير وأصبحت اليوم واقعا ملموسا يفخر به الجميع، وأن ولي العهد هو المحفز الأكبر وراء هذا الطموح.

وأشار إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ريادة الأعمال التي تعد أهم العوامل الرئيسية لنضوج منظومة ريادة الأعمال الوطنية.

وأوضح أن جمعية رؤية الريادة تهدف إلى تطوير البيئة الريادية بالتعاون مع شركائنا، قائلا: إننا في رؤية الريادة نعمل على إيجاد الفجوات في المنظومة والعمل على تطويرها وإيجاد الفرص المناسبة لتعظيم الأثر بالتكامل مع مختلف الجهات، مؤكدا أهمية المبادرات والبرامج الداعمة التي نفذت بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، بهدف توليد أثر إيجابي يربط المملكة بالعالم من خلال مبادرات ومشروعات نوعية تسهم في تعزيز نضج المنظومة الريادية وتطوير بيئة الأعمال.

وبين الأمير فهد بن منصور بن ناصر أن جمعية رؤية الريادة تعمل على خطة استراتيجية للسنوات الخمس القادمة تركز على تفعيل وتطوير العمل والبدء بالاتجاه نحو تنمية الريادة المجتمعية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، لتصبح المملكة محور العالم في الريادة المجتمعية.