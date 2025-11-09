شكرا لقرائتكم خبر «منشآت» و»PayPal» توقعان مذكرة تفاهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، خلال ملتقى بيبان 2025 عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة PayPal الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية؛ بهدف بحث فرص التعاون المحتملة في مجال المدفوعات الالكترونية وتمكين التجارة الرقمية، بما يسهم في تعزيز منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية وتوسيع حضورها على المستوى العالمي.

وتسعى هذه المبادرة إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية من التوسع عالميا عبر التجارة الرقمية، من خلال إتاحة الوصول إلى أسواق جديدة باستخدام منصات دفع موثوقة ومعترف بها عالميا، بما يعزز قدرتها التنافسية انسجاما مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وقال نائب محافظ «منشآت» لخدمات المنشآت المهندس ريان بن إبراهيم الفايز: من خلال التعاون مع PayPal، نسعى إلى اتخاذ خطوة جديدة نحو تمكين رواد الأعمال السعوديين من التوسع عالميا والمنافسة في أعلى المستويات، ونعمل سويا على بناء منظومة أكثر ترابطا وابتكارا ومرونة، تدعم أهداف المملكة في التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي».

وستشمل مجالات التعاون المحتملة تعزيز المدفوعات الرقمية والتجارة العابرة للحدود للمنشآت السعودية، إلى جانب تطوير برامج تدريبية وتبادل المعرفة في مراكز دعم المنشآت، ودراسة إمكانية دمج حلول PayPal في برامج «منشآت» مثل «مزايا» و»طموح».

من جانبه، قال نائب الرئيس الإقليمي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في PayPal أوتو ويليامز «تشكل المدفوعات الرقمية الأساس للتجارة الحديثة، إذ تمكن الشركات من بناء الثقة والوصول إلى العملاء في أي مكان، ومن خلال هذا التعاون مع «منشآت»، سنعمل على مساعدة المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة في توسيع حضورها العالمي وتقديم تجارب تسوق تعزز علاقاتها مع عملائها وتدعم نموها المستدام على المدى الطويل».