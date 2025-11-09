شكرا لقرائتكم خبر مستثمرون من أوروبا: «بيبان 2025 » منصة تربط العقول بالفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد عدد من المستثمرين الأوروبيين المشاركين في ملتقى بيبان 2025، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، أن الملتقى يشكل منصة دولية متكاملة تربط بين ريادة الأعمال والاستثمار، وتعكس ما وصلت إليه المملكة من تطور نوعي في بيئة الأعمال وتمكين المشاريع الناشئة ضمن مسار التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية المملكة 2030.

وأوضح المستثمر البريطاني إدوارد سيمون أن بيبان 2025 يمثل نموذجا متقدما في تنظيم الفعاليات الريادية عالميا، ويوفر فرصا مباشرة للتواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال، ويتيح استكشاف مشاريع سعودية وإقليمية ذات جودة عالية، مؤكدا أن الملتقى يعكس نضج المنظومة الاستثمارية في المملكة وتكاملها بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

من جانبها، أكدت المستثمرة الألمانية لاتي هاكاني أن المملكة اليوم أصبحت الوجهة الأولى للمستثمرين ورواد الأعمال في المنطقة، بفضل البيئة التشريعية الحديثة والمحفزات الاقتصادية التي خلقت سوقا تنافسية وجاذبة، مشيرة إلى أن ما تشهده المملكة من إصلاحات وتسهيلات للمستثمرين يجعلها مركزا واعدا لاحتضان المشاريع المبتكرة وتوسيع استثمارات التقنية والابتكار.

وبين المستثمر الفرنسي جيمس مالكون، أن بيبان يشكل حلقة وصل حيوية بين المبتكرين والمستثمرين وصناع القرار، مشيدا بالتنظيم المتكامل للملتقى والمستوى المهني للمشاركين، اللذين يعكسان جدية المملكة في بناء منظومة ريادية متطورة تسهم في تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الاستثمار الدولي.

ويجسد بيبان 2025 هذا التحول من خلال أبوابه السبعة ومساراته المتخصصة التي تجمع أكثر من ألف عارض و200 متحدث من مختلف دول العالم، ليؤكد أن المملكة لم تعد مجرد سوق واعد، بل منصة عالمية لصناعة الفرص، وتوطين الابتكار، وربط المستثمرين بالمشاريع الواعدة في بيئة تتسم بالكفاءة والتكامل والاستدامة.