«منشآت» و«علم» توقعان اتفاقية لتقديم خدمات رقمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» اتفاقية تعاون مع شركة «علم»، لتقديم مجموعة من الخدمات التقنية المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «مزايا» التابعة لمنشآت، وذلك خلال فعاليات ملتقى «بيبان 2025».

وتهدف الاتفاقية إلى دعم التمكين الرقمي للمنشآت وتعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال باقة من الخدمات الرقمية بأسعار تنافسية تشمل «حلول رابط» و»ضامن» و»موجز» التي تتيح ربطا تقنيا مباشرا مع الجهات الحكومية والخاصة، وتنظيم المعاملات المالية بطريقة آمنة وموثوقة، إلى جانب توفير تقارير دقيقة وفحوص فنية متكاملة للمركبات تسهم في اتخاذ قرارات تشغيلية واستثمارية أكثر كفاءة.

ووقع الاتفاقية من جانب «منشآت» نائب المحافظ لخدمات المنشآت المهندس ريان بن إبراهيم الفايز، ومن جانب شركة «علم» نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات الرقمية الحكومية ماجد بن علي الغامدي.

وتعد الاتفاقية امتدادا لنهج شركة «علم» في بناء شراكات نوعية تسهم في تطوير بيئة الأعمال الوطنية، وتمكين المنشآت من تبني حلول مبتكرة تعزز استدامتها وتدعم تنافسيتها.