شكرا لقرائتكم خبر أكثر من 920 جلسة استشارية وإرشادية في ملتقى بيبان 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد ملتقى «بيبان 2025» الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في العاصمة الرياض خلال الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر تحت شعار «وجهة عالمية للفرص»، تنفيذ أكثر من 920 جلسة استشارية وإرشادية قدمها نخبة من المختصين والخبراء في مختلف المجالات الريادية.

ويستهدف مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع عدد من الجهات تقديم أكثر من 3,000 جلسة استشارية وإرشادية لرواد الأعمال والمستثمرين خلال أيام الملتقى، بمشاركة 35 خبيرا في 6 مجالات رئيسية تشمل: المبيعات والتسويق، ودراسة الجدوى، والعمليات والتشغيل، والاستشارات القانونية، والتخطيط الاستراتيجي، والابتكار والتنمية، وتمتد الجلسات لتغطي 5 قطاعات إرشادية متخصصة في الريادة الاجتماعية، والزراعة والبيئة، والرياضة والثقافة، والخدمات الصحية، والسياحة والترفيه.

وتسهم هذه الجلسات في تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطوير مشاريعهم وتعزيز جاهزيتهم للاستثمار، عبر استشارات عملية تدعم النمو وتعزز الكفاءات الإدارية والفنية والمالية، إلى جانب خلق فرص للتوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

وتأتي هذه الجهود ضمن مبادرات «منشآت» لتعزيز البيئة الريادية في المملكة، وبناء منظومة أعمال مستدامة ترتكز على الابتكار والتكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، دعما لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تمكين رواد الأعمال ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني.