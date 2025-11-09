شكرا لقرائتكم خبر «منشآت» توقع مذكرة تفاهم مع »Groq« ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» مذكرة تفاهم مع شركة (Groq) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، خلال ملتقى بيبان 2025. ووقع مذكرة التفاهم عن منشآت نائب المحافظ للتخطيط والتطوير سليمان بن عبدالرحمن الطريف، ومن جانب الشركة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهد الطريف. وتهدف الشراكة إلى تسريع التحول الرقمي داخل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة. وتتضمن مذكرة التفاهم تطوير مبادرات مشتركة وبرامج تدريبية لبناء القدرات التقنية، ونقل المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، ودعم منظومة الابتكار الوطنية من خلال اعتماد التطبيقات الذكية التي تحسن الإنتاجية.

كانت هذه تفاصيل خبر «منشآت» توقع مذكرة تفاهم

مع »Groq« لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.