شكرا لقرائتكم خبر أكثر من ألف مستفيد من ورش عمل «بيبان 2025 » خلال يومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد ملتقى بيبان 2025، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تحت شعار «وجهة عالمية للفرص»، إقبالا واسعا على ورش العمل المتخصصة التي عقدت في اليومين الأول والثاني من الملتقى، واستفاد منها أكثر من ألف رائد ورائدة أعمال ومستثمر وزائر في 5 قاعات تدريبية موزعة على مختلف أرجاء الملتقى.

وتهدف الورش إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تطوير مشاريعهم وتحقيق النمو والاستدامة، من خلال مسارات معرفية وتطبيقية تواكب أحدث التوجهات العالمية في مجال ريادة الأعمال والابتكار.

وتركز على رفع كفاءة المنشآت وتعزيز القدرات التنافسية في السوقين المحلي والدولي، إلى جانب تمكين المشاركين من اكتساب مهارات تأسيس المشاريع وتوسيع نطاق أعمالهم، وتهيئة بيئة محفزة على الإبداع وتحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع ذات أثر اقتصادي مستدام.

ويقدم الورش نخبة من المدربين والخبراء المحليين والدوليين من قطاعات متعددة، يشاركون تجاربهم العملية مع الحضور عبر جلسات حوارية وتطبيقية تهدف إلى إثراء التجربة الريادية وتعزيز مهارات الإدارة والتخطيط والتطوير المستمر لدى رواد الأعمال.

ويسهم ملتقى «بيبان 2025» من خلال هذه الورش في تطوير منظومة ريادة الأعمال في المملكة، عبر تزويد أصحاب المشاريع بالأدوات والمعارف التي تساعدهم على مواكبة التحولات التقنية ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والمعرفة.