بطولة إيطاليا: ميلان يفرط في فرصة انتزاع الصدارة ولو موقتا

الرياص - اسماء السيد - روما : فرط ميلان في فوز في المتناول وانتزاع الصدارة ولو موقتا من نابولي بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه بارما 2 2 السبت في المرحلة الحادية عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وتقدم ميلان بهدفين نظيفين للدوليين البلجيكي اليكسيس سالميكرس اثر تمريرة من الفرنسي كريستوفر نكونكو (12) والبرتغالي رافايل لياو (25 من ركلة جزاء) مسجلا رابع أهدافه هذا الموسم، لكن يارما رد بمثلها عبر الاسباني أدريان بيرنابي غارسيا (45+1) وأنريكو دل براتو (62).

وهو التعادل الرابع لميلان هذا الموسم فرفع رصيده الى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق الاهداف خلف نابولي الذي يحل ضيفا على بولونيا الأحد في ختام المرحلة، فيما رفع بارما رصيده الى ثماني نقاط في المركز السابع عشر.

وعاد يوفنتوس الى التعثر بعد فوزين متتاليين عندما سقط في فخ التعادل السلبي امام جاره تورينو في دربي المدينة

وهذا هو التعادل الثاني على التوالي ليوفنتوس بقيادة مدربه الجديد لوتشانو سباليتي، بعد الأول مع ضيفه سبورتينغ البرتغالي (1 1) الثلاثاء في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأشرك مدرب المنتخب الإيطالي السابق والذي خلف الكرواتي إيغور تودور المقال من منصبه، المهاجم دوشان فلاهوفيتش أساسيًا للمباراة الثالثة على التوالي، بعد أن كان حبيس دكة البدلاء مع سلفه، لكن الدولي الصربي لم يشكل أي خطورة.

وجاءت أبرز فرصة للبيانكونيري من بديل فلاهوفيتش، الكندي جوناثان ديفيد الذي أخطأ المرمى بأعجوبة في الدقيقة 70، فيما كانت أخطر فرصة لتورينو عبر لاعبه الاسكتلندي تشي آدامس بتسديدة قوية تصدى لها الحارس ميكيلي دي غريغوريو (62).

وهذا هو التعادل الرابع ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم، فرفع رصيده الى 19 نقطة وانفرد بالمركز الخامس بفارق نقطة واحدة امام بولونيا، فيما تعادل تورينو للمرة الخامسة هذا الموسم فرفع رصيده الى 14 نقطة في المركز الحادي عشر.

وواصل كومو نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه كالياري.

وهو التعادل الثاني تواليا لكومو والثالث في مبارياته الاربع الاخيرة والسادس هذا الموسم ففرط في فرصة تشديد الخناق على نابولي المتصدر وتقليص الفارق بينهما الى نقطتين.

واكتفى كومو بتعزيز موقعه في المركز السابع برصيد 18 نقطة بفارق الاهداف خلف بولونيا، وبفارق أربع نقاط خلف نابولي.

في المقابل، أوقف كالياري سلسلة خسارتين متتاليتين وحقق تعادله الرابع هذا الموسم رافعا رصيده الى 10 نقاط في المركز الرابع عشر بفارق الاهداف أمام ليتشي المتعادل سلبا أيضا مع هيلاس فيرونا التاسع عشر قبل الاخير برصيد ست نقاط.