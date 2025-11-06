دوري أبطال أوروبا: برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج بهدف عكسي

الرياص - اسماء السيد - بروكسل (بلجيكا) : نجا برشلونة الإسباني من فخ مضيفه كلوب بروج البلجيكي بعدما احتاج إلى هدف عكسي ليعود بتعادل 3 3 الأربعاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفرض البرتغالي كارلوس فوربس بورغيش نفسه نجما للقاء بعدما أرهق دفاع النادي الكاتالوني بتحركاته فسجل هدفين (17 و64) ومرر كرة الهدف الأول إلى القائد الألماني نيكولو تريسولدي (6).

واعتقد برشلونة انه وضع خلف ظهره خسارة الكلاسيكو أمام الغريم ريال مدريد 1 2، بفوزه على إلتشي 3 1 محليا، إلّا انه تفادى هزيمة ثانية قاريا بشق الأنفس بهدف عكسي من اليوناني كريستوس تزوليس خطأ في مرمى فريقه (77)، بعدما عانى للعودة من تأخره مرتين بداية عبر فيران توريس (8) وثم لامين جمال (61).

وكان رجال المدرب الألماني هانزي فليك تذوقوا طعم الخسارة للمرة الاولى على أرضهم أمام باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب 1 2، قبل أن يعودوا إلى سباق التأهل المباشر بفوزين على نيوكاسل 2 1 واولمبياكوس اليوناني 6 1.

وهو التعادل الاول لكلوب بروج بعد فوزه على موناكو الفرنسي 4 1، عقب هزيمتين تواليا أمام بايرن ميونيخ الالماني 0 4 وأتالانتا الإيطالي 1 2.

وبكّر بروج في التسجيل بعدما كسر مصيدة التسلل فتوغل البرتغالي فوربس بورغيش بالكرة ومررها داخل المنطقة إلى القائد تريسولدي الذي لم يجد اي صعوبة في إيداعها المرمى (6).

ولم تكد تمضي دقيقتين حتى رد برشلونة بهدف التعادل بعد كرة في العمق على الجهة اليسرى إلى فيرمين لوبيس الذي وجد فيران توريس عند علامة الجزاء في سيناريو مشابه لهدف أصحاب الأرض، فسددها الاسباني ارتطمت بالارض وهزت الشباك (8).

وكاد فيرمين أن يضيف الثاني، لكن كرته من خارج المنطقة اصطدمت بالقائم الأيسر (11).

وضرب بروج مرة ثانية مصيدة التسلل بعدما انطلق فوربس بورغيش بمفرده بعد ركنية فشل لاعبو الفريق الزائر في استغلالها، ليخترق الدفاع وينفرد بالحارس البولندي فويتشيخ شتشزيني ويسدد بقدمه اليسرى في الشباك (17).

ومع بداية الشوط الثاني، سدد إريك غارسيا كرة من 35 مترا اصابت العارضة، قبل أن يعادل لامين جمال النتيجة اثر تبادل رائع للكرة مع فيرمين داخل المنطقة، ليسدد من خارج بطن قدمه كرة زاحفة في الشباك (61).

ولم تسعد جماهير الـ "بلاوغرانا" طويلا، اذ عاد فوربس بورغيش للتألق بانفراده مرة جديدة بالحارس بعد كسره مصيدة التسلل فعمد إلى لكزها داخل الشباك، مسجلا هدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه (64).

وأهدى الجناح اليوناني كريستوس تزوليس نقطة المباراة لبرشلونة بعد تحويله بالخطأ تسديدة من جمال برأسه في مرمى فريقه (77).

وحقق نيوكاسل يونايتد الانكليزي فوزه الثالث تواليا بعدما استهل مغامرته بخسارة أمام برشلونة، وذلك على حساب ضيفه أتلتيك بلباو الإسباني 2 0، سجلهما دان بورن (11) والبرازيلي جويلينتون (49).