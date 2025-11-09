سخرت ناشطة سودانية, من قرارات زعمت أنها صادرة من الرئيس الأمريكي “ترامب”, وأسمتها قرار “ترامبي”, جديد فيما يتعلق بالحصول على تأِيرة دخول الولايات المتحدة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سخرت الناشطة الحسناء من قرارات “ترامب”, والتي حظرت البعض من دخول أمريكا. وقالت الناشطة أن ترامب, منع أصحاب السمنة ومرضى السكري إضافة للمصابين بالآرق, وقالت ساخرة: (يعني اتخيل تترفض من دخول أمريكا عشان ما بتنوم كويس). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. ناشطة سودانية حسناء: (بحسب قرار ترامب الجديد قد تُمنع من دخول أمريكا إذا كنت سمين أو ما بتنوم كويس) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.