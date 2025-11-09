دورة أثينا: ديوكوفيتش يفوز بلقبه الـ101 في سن 38 عامًا وينسحب من "ايه تي بي" الختامية

الرياص - اسماء السيد - اثينا : أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف خامسا عالميا اللقب الـ101 في مسيرته الاحترافية وهو في الثامنة والثلاثين من عمره عندما تغلب على الإيطالي لورنتسو موزيتي التاسع 4 6 و6 3 و7 5 السبت في المباراة النهائية لدورة اثينا في كرة المضرب (250 نقطة)، لكنه دفع الثمن غالبا باعلانه بعد ساعات انسحابه من بطولة "ايه تي بي" الختامية التي تنطلق الأحد في تورينو بسبب إصابة في الكتف.

وقال ديوكوفيتش على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي "كنت أتطلع بشدة للمشاركة في تورينو وتقديم أفضل ما لدي، لكن بعد المباراة النهائية اليوم في أثينا، يؤسفني أن أشارككم أنني مضطر للانسحاب بسبب إصابة مستمرة".

وأضاف "أعتذر بشدة للمشجعين الذين كانوا يأملون في رؤيتي ألعب — دعمكم يعني لي الكثير. أتمنى لجميع اللاعبين بطولة رائعة، ولا أطيق انتظار العودة إلى الملاعب معكم قريبا!".

واحتاج المصنف أول عالميا سابقا الى نحو ثلاث ساعات للتغلب على موزيتي، وبات على بُعد لقبين فقط من معادلة رقم غريمه القديم السويسري روجيه فيدرر (103 ألقاب)، وعلى بُعد ثمانية ألقاب من الرقم القياسي في عدد الألقاب والموجود بحوزة الأميركي جيمي كونورز (109 ألقاب).

في عمر 38 عامًا وخمسة أشهر، يُعدّ اللاعب الحائز على 24 لقبًا في البطولات الكبرى أكبر فائز بدورة أو بطولة منذ الأسترالي كين روزوال الذي كان يبلغ من العمر 43 عاما عندما فاز في هونغ كونغ عام 1977.

ولم يُحرز ديوكوفيتش أي لقب منذ فوزه في أيار/مايو الماضي بدورة جنيف (فئة 250 نقطة).

وكرس ديوكوفيتش أفضليته في المواجهات المباشرة مع موزيتي وتغلب عليه للمرة التاسعة في عشر مباريات.

إلا أن انسحاب ديوكوفيتش لن يحرم موزيتي من المشاركة في بطولة "أيه تي بي" الختامية في تورينو التي ستجمع بين اللاعبين الثمانية الأكثر حصدًا للنقاط في رابطة المحترفين والتي تبدأ الأحد.

وكان موزيتي بحاجة الى الفوز باللقب في أثينا لانتزاع المركز الثامن والأخير المؤهل لبطولة الماسترز الختامية من الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، غير ان انسحاب الصربي منح تلقائيا بطاقة المشاركة الثامنة لمصلحة موزيتي.

واوضحت اللجنة المنظمة لبطولة ايه تي بي في بيان لها "أعلن نوفاك ديوكوفيتش انسحابه بسبب الإصابة في الكتف، وسيحلّ مكانه في مجموعة جيني كونورز لورينتسو موزيتي".

وكانت دورة أثينا التي أشرف عليها دجوردجي، الشقيق الأصغر لديوكوفيتش، مقررة في بلغراد كما كان الأمر عام 2024، لكن رابطة اللاعبين المحترفين أعلنت في آب/أغسطس أن الدورة ستُقام في نهاية المطاف في أثينا، دون تحديد أسباب هذا النقل.

وذكر الموقع الرسمي لدورة بلغراد: "على الرغم من الجهود الدؤوبة، لم يكن من الممكن ضمان توفر الشروط اللازمة لتنظيم الدورة بالشكل المخطط له وفي الموعد المحدد".

وانتشرت صور نوفاك ديوكوفيتش في اليونان على مواقع التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة، حيث ظهر اللاعب الصربي بشكل ملحوظ خلال الصيف إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

في صربيا، امتنع اللاعب المولود في بلغراد لفترة طويلة عن التعليق السياسي، لكنه أعرب مرارا وتكرارا في الأشهر الأخيرة عن دعمه للطلاب الذين يتظاهرون منذ عام ضد الحكومة والرئيس ألكسندر فوتشيتش.