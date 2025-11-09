شكرا لقرائتكم خبر خبراء الامتياز التجاري: الجلسات الاستشارية تدعم جاهزية المشاريع الناشئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد باب الامتياز التجاري في ملتقى «بيبان 2025» الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» تحت شعار «وجهة عالمية للفرص»، حضورا لافتا من أصحاب المشاريع ورواد الأعمال، وسط إقبال كبير على الجلسات الاستشارية التي قدمها نخبة من المختصين في مجالات التشغيل والمبيعات والتسويق.

وأكد خبراء الامتياز التجاري أن هذه الجلسات شكلت منصة حوارية تفاعلية تسهم في رفع وعي رواد الأعمال، وتصحيح المفاهيم الشائعة حول إدارة وتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى أنها تعزز جاهزية المستثمرين الجدد وتساعدهم على التوسع بثقة في سوق الامتياز التجاري.

وأوضحوا أن النقاشات ركزت على التحول الرقمي والتجارة الالكترونية كونهما من العناصر الرئيسية لنمو المشاريع في قطاعات التجزئة والمطاعم والخدمات، إلى جانب معالجة أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الناشئة، مثل ضعف التخطيط المالي، وقصور الحملات التسويقية، وعدم وضوح الرؤية التشغيلية.

وبين الخبراء أن أهمية الجلسات تكمن في كونها تربط المعرفة النظرية بالممارسة العملية، من خلال إرشاد المشاركين إلى آليات تطوير نماذج العمل وتحديد الفرص الاستثمارية وبناء استراتيجيات النمو المستدام.

وتأتي هذه الجلسات ضمن منظومة «بيبان 2025» الهادفة إلى تمكين بيئة الامتياز التجاري في المملكة وتعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار في قطاع ريادة الأعمال، عبر خلق بيئة تفاعلية تجمع الخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال في مساحة واحدة تسهم في بناء مشاريع سعودية قادرة على المنافسة محليا ودوليا.