شكرا لقرائتكم خبر 7.6 مليارات ريال حصيلة اتفاقيات وإطلاقات ثالث أيام ملتقى بيبان 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد ملتقى بيبان 2025 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» في يومه الثالث، توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، و7 إطلاقات تجاوزت قيمتها الإجمالية 7.6 مليارات ريال، بصفتها محافظ تمويلية دعما للمشاريع الريادية وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ووقعت «منشآت» اتفاقيات تعاون مع شركة ترميز المالية لتخصيص 4 مليارات ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركة التيسير العربية للتمويل بقيمة 3 مليارات ريال، إلى جانب اتفاقية مع شركة ألفا العربية للتمويل بقيمة 600 مليون ريال ضمن برامج التمويل المشتركة الموجهة لتعزيز النمو والاستدامة في قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وشملت الاتفاقيات تعاونا مع جمعية الحرف لتنفيذ 3 معسكرات تدريبية تسهل وصول الحرفيين إلى المواد الأولية وتطوير مهاراتهم، ومع جمعية اكتفاء لتطوير ريادة الأعمال الاجتماعية ضمن مبادرة «مشروعي 3»، ومع شركة جولف السعودية لتمكين المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والحرفيين من المشاركة في الفعاليات الرياضية والترفيهية، وكذلك شركة جاهز ضمن مبادرة «مشروعك جاهز» لتمكين الرواد من دخول عالم التجارة الالكترونية بدعم تدريبي وتقني.

وفي الجانب الأكاديمي، وقعت «منشآت» اتفاقيتين مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز والجامعة العربية المفتوحة لرفع الوعي بريادة الأعمال عبر ورش وبرامج تدريبية.

وأبرمت «منشآت» اتفاقية مع واحة الملك سلمان للعلوم لتحفيز الابتكار والاستثمار في مجالات التقنية وريادة الأعمال، في حين تضمن الملتقى عددا من الإطلاقات النوعية في مجالات ريادة الأعمال والابتكار.

وفي جانب التمويل التنموي، أعلنت مؤسسة سليمان عبدالعزيز الراجحي للتمويل التنموي بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف عن منتج تمويلي مخصص لمستفيدات صندوق جنى، لدعم الأسر المنتجة بقروض تتراوح بين 60 ألفا و200 ألف ريال، بما يتناسب مع طبيعة وحجم المشاريع، كما دشنت «جمعية نموذج» هاكاثونا تقنيا موجها للمنظمات غير الربحية.

وأطلقت الشركة السعودية للتمويل برنامج تمويل الإقرارات الضريبية لدعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر تمويل تشغيلي يصل إلى 750 ألف ريال بإجراءات رقمية سريعة لتخفيف الالتزامات المالية، إضافة إلى إطلاق هاكاثون متخصص في قطاع الثقافة، يستهدف تمكين رواد الأعمال من تأسيس مشاريعهم الناشئة وتبني حلول مبتكرة في المجال الثقافي، ضمن جهود دعم الاقتصاد الإبداعي وتنمية ريادة الأعمال في القطاع الثقافي.

وتعكس هذه الاتفاقيات حرص «منشآت» على تعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، من خلال بناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تسهم في تمكين رواد ورائدات الأعمال، وتوسيع فرص النمو للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الابتكار والتنوع الاقتصادي بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.