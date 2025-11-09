عادت الفنانة السودانية, توتة عذاب, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المطربة ظهرت في المقطع الذي قامت بنشره وهي تتمايل في الرقص خلال إحيائها حفل زواج بإحدى القاعات. وزادت المطربة من إثارة الجدل بكتابتها على الفيديو مقطع من كلمات إحدى أغنيتها, وكتبت “توتة”: (الناس مشغولة بيا وأنا في قلوبهم كيا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تتمايل في الرقص بطريقة مثيرة وتقول: (الناس مشغولة بيا وأنا في قلوبهم كيا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.