تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, ومصر, صورة حديثة لإثنين من أساطير كرة القدم السودانية, والمصرية, والمحللين بقنوات بي ان سبورت. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصورة جمعت بين أسطورة الكرة السودانية, هيثم مصطفى, الملقب بالبرنس, وبين أسطورة الكرة المصرية, محمد أبو تريكة, الملقب في بلده بأمير القلوب, إضافة للمعلق الرياضي السوداني, سوار الدهب. وظهر سيدا, وتريكة, وهما يتبادلان الضحكات في لقطة جميلة ومعبرة, وسط تعليقات متغزلة في النجمين من قبل جمهور مواقع التواصل الذي كتب: (أفضل من أنجبتهم الكرة العربية). ياسين الشيخ _ أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. “سيدا” و”أمير القلوب” يخطفان الأضواء على مواقع التواصل السودانية والمصرية بلقطة جميلة والجمهور: (أفضل من أنجبتهم الكرة العربية) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.