مصر تدعم سيادة لبنان في مواجهة التحديات

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، أمس، الرفض الكامل للمساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشدداً على أهمية خفض التوتر، وتغليب مسار التهدئة، بما يحافظ على أمن واستقرار لبنان والمنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونواف سلام، رئيس وزراء لبنان، أمس، حيث تناولا متابعة تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، والجهود الجارية لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة، وفق بيان للخارجية المصرية. وجدد عبدالعاطي التأكيد على موقف مصر الثابت والراسخ في دعم سيادة لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره، وبسط سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، فضلاً عن دعم مؤسساتها الوطنية لتمكينها من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الحفاظ على استقرار البلاد وصون أمنها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة، بما يصون مصالح الشعب اللبناني.