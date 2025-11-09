تحركات جني الأرباح في XRP تضيف المزيد من الضغط على سعر العملة

شهدت عملة الريبل (XRP) انتعاش محدود خلال الأسبوع الماضي، لكن هذا الزخم توقّف عند مستوى 2.40 دولار، في حين فشل سعر العملة في الحفاظ على دعم مستقر فوق 2.30 دولار، ما يعكس حالة من الضعف الفني وسط ضغوط بيع متزايدة.

ما يثير القلق بشكل أكبر هو تغير سلوك حاملي XRP من الفئات المؤثرة، خاصة حيتان السوق والمستثمرين طويلي الأجل، الذين أظهروا سلوك مغاير لما اعتاد عليه السوق في الدورات السابقة.

وفقا لبيانات “Glassnode”، كان هؤلاء المستثمرون يحققون مكاسب واضحة خلال فترات الصعود الكبرى، مثل الذروة التاريخية في يوليو أو مستوى 3.40 دولار في يناير.

إلا أنهم اتخذوا نهج مختلف مؤخرا، إذ باعوا كميات كبيرة من ممتلكاتهم مع تراجع الأسعار منذ أواخر سبتمبر، في إشارة إلى غياب الثقة في استمرارية الزخم الصاعد.

هذا الاتجاه تعززه تقارير أخرى تشير إلى عمليات بيع واسعة النطاق، كان أبرزها ما نُشر مؤخرا حول تصفية 500,000 XRP خلال 48 ساعة فقط، وهو ما يعكس ضغط بيعي قد يستمر في التأثير على تحركات السعر على المدى القصير.

يأتي ذلك في توقيت لافت بالتزامن مع تطورات مهمة على صعيد صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، حيث قامت عدة شركات بتحديث ملفاتها من نموذج S-1 لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، بإزالة ما يُعرف بتعديلات التأخير.

هذا التعديل يتيح انطلاق الصناديق بعد فترة 20 يوم فقط، ما لم يتم الاعتراض من قبل الهيئة.

أولى هذه المحاولات تعود إلى شركة “Canary Capital”، التي يُتوقع أن تبدأ تداول صندوقها في الأسبوع الحالي 13 نوفمبر.

هذا الحدث، رغم أهميته، قد يُستخدم من قبل المستثمرين الكبار لتطبيق استراتيجية “الشراء وقت الشائعات والبيع وقت انتشار الخبر ما يُعزز احتمال تعرض XRP لموجة بيع جديدة بعد إطلاق الصندوق رسميا.

