تابع الان خبر المساعدات الإنسانية السعودية تواصل دعمها للشعب الفلسطيني في قطاع غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تواصل المساعدات الإنسانية السعودية تدفقها إلى داخل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دعمًا للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يواجه أوضاعًا إنسانية صعبة.

وعبرت أمس الخميس دفعة جديدة من المساعدات عبر منفذ رفح البري متجهة إلى منفذ كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع، محمّلة بكميات كبيرة من الخيام والمستلزمات الإغاثية، تمهيدًا لدخولها إلى غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، في إطار الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

وأوضح المركز أن الجهود الإغاثية تتواصل عبر جسرين جوي وبحري أُرسلت من خلالهما حتى الآن 71 طائرة و8 سفن تحمل المواد الغذائية والطبية والإيوائية. كما سلّم المركز 20 سيارة إسعاف لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لدعم الخدمات الطبية داخل القطاع، في حين تم توقيع اتفاقيات مع منظمات دولية لتنفيذ مشاريع إغاثية بقيمة تجاوزت 90 مليونًا و350 ألف دولار.

وفي إطار التعاون الإقليمي، نفّذ المركز عمليات إسقاط جوي مشتركة مع المملكة الأردنية الهاشمية، لتجاوز إغلاق المعابر وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررًا.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للمواقف الإنسانية الراسخة للمملكة العربية السعودية، التي تواصل تقديم الدعم والإغاثة للشعوب المتضررة حول العالم، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، بما ينسجم مع رسالة المملكة الإنسانية ودورها الريادي في مساندة القضايا العربية والإسلامية.