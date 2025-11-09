تابع الان خبر أكثر من مليوني زائر لفعاليات موسم الرياض 2025 خلال أقل من شهر حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - حقق موسم الرياض 2025 إنجازًا جديدًا بتجاوز عدد زواره حاجز المليوني زائر منذ انطلاقه في 10 أكتوبر الماضي، وفق ما أعلنه معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، مؤكدًا أن الموسم يواصل تحطيم الأرقام القياسية وترسيخ مكانته كأضخم حدث ترفيهي في المنطقة والعالم.

وشهد الموسم منذ انطلاقه تنظيم فعاليات عالمية ضخمة جذبت الزوار من داخل المملكة وخارجها، من أبرزها بطولة كأس الملوك (Kings Cup MENA) التي جمعت أشهر صنّاع المحتوى والمؤثرين في المنطقة في منافسات مثيرة، إضافة إلى بطولة Power Slap 17 التي استضافتها العاصمة الرياض بمشاركة أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم.

كما تميز موسم الرياض هذا العام بافتتاح مناطق جديدة تقدم تجارب متنوعة، مثل حديقة السويدي وذا جروفز (The Groves)، اللتين تمزجان بين الفخامة والإبداع في تجربة ترفيهية فريدة. كذلك شهد الموسم إطلاق معارض كبرى ذات طابع عالمي مثل معرض «أنا عربية» الذي يحتفي بإبداعات المرأة العربية، ومعرض صالون المجوهرات (Jewellery Salon) الذي استعرض أحدث تصاميم المجوهرات الفاخرة.

ويواصل موسم الرياض 2025 تعزيز موقعه الريادي في صناعة الترفيه من خلال تنوع فعالياته وشراكاته العالمية، ما يجعل من العاصمة الرياض مركزًا إقليميًا للإبداع ووجهة رئيسة لعشاق الترفيه من مختلف دول العالم. كما يعكس الموسم التزام المملكة بمواصلة تطوير قطاع الترفيه بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز جودة الحياة وتنمية السياحة الداخلية.