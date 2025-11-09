تابع الان خبر انطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة بالرياض غدًا بمشاركة 57 دولة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تنطلق غدًا الجمعة في العاصمة السعودية الرياض فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، التي تُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمشاركة أكثر من 3000 رياضي ورياضية من 57 دولة إسلامية، يتنافسون في أكثر من 22 لعبة رياضية متنوعة. وتستمر البطولة حتى 21 نوفمبر 2025م، في حدث رياضي هو الأضخم في تاريخ هذه الدورة.

وتجسّد استضافة المملكة لهذه البطولة الكبرى دورها الريادي في تعزيز قيم التضامن والتعاون بين الدول الإسلامية، إلى جانب ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية قادرة على تنظيم أبرز الأحداث الرياضية الدولية. وتعود الدورة إلى أرض المملكة بعد عشرين عامًا من استضافة النسخة الأولى في مكة المكرمة عام 2005م، التي مثّلت الانطلاقة الرسمية لهذا التجمع الرياضي الإسلامي الفريد.

وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، عن شكره وامتنانه للرعاية الملكية الكريمة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالعمل الإسلامي المشترك ودعمهم المتواصل لتعزيز أواصر التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من خلال الرياضة كجسر للتواصل والتقارب بين الشعوب.

وأضاف سموه أن هذه النسخة ستكون استثنائية على جميع المستويات، إذ تشهد مشاركة واسعة من الرياضيين والرياضيات من مختلف الدول الإسلامية، مشيرًا إلى أن المملكة ماضية في تقديم نموذج متميز في تنظيم الأحداث الرياضية العالمية بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات تراكمية في هذا المجال.

وتُعد دورة ألعاب التضامن الإسلامي إحدى أهم الملتقيات الرياضية على مستوى العالم الإسلامي، حيث تبرز كمنصة تجمع بين المنافسة الشريفة والتعاون الأخوي، وتعكس روح الوحدة والسلام بين الشعوب. كما تؤكد استضافة المملكة لهذا الحدث الرياضي العالمي التزامها الراسخ بدعم قيم التآخي والسلام وتعزيز مكانة الرياضة كوسيلة للتواصل والتقارب الإنساني.