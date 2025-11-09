لورا لومر: أسلمة أميركا؟.. انتظروا رئيساً مسلماً في البيت الأبيض!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: في زيارتها الأولى لإسرائيل منذ عام 2019، قدمت الناشطة الأميركية اليمينية الصهيونية لورا لومر تحذيرًا دراماتيكيًا حول اتجاه السياسة الأميركية وتداعياتها على إسرائيل.

وفي مقابلة مع رئيس تحرير صحيفة جيروزالم بوست، زفيكا كلاين، قالت: "مع تزايد الأسلمة في أميركا، من المحتمل جدًا أن يكون لدينا رئيساً لأميركا مثل زهران ممداني، وعلى إسرائيل أن تتعلم كيف تبقى على قيد الحياة بدون المساعدات الأميركية".

وتأتي تعليقات لومر بعد أيام من انتخاب نيويورك لزهران ممداني رئيسا لبلديتها ، وهي النتيجة التي تعتبرها بمثابة نقطة تحول رمزية للحياة اليهودية في الولايات المتحدة ولموقف إسرائيل في النقاش الأمريكي.

بالنسبة لها، لم تكن الانتخابات مجرد قضية محلية تتعلق بأجور المواصلات أو السكن. بل هي كما قالت، استفتاءً على ما إذا كان الخطاب الذي تصفه بـ" عولمة الانتفاضة " يمكن أن يصبح سائدًا في المدينة التي تضم أكبر عدد من اليهود في العالم. وجادلت لومر قائلةً: "عندما يصبح هذا أمرًا طبيعيًا في نيويورك، فسيكون بمثابة إنذار مبكر لليهود في كل مكان".

لومر: أنا صهيونية

تضع لومر سياساتها في مفترق طرق يعترض عليه الكثيرون في الولايات المتحدة حاليًا. قالت: "أنا جمهورية أؤمن بشعار أميركا أولًا، وصهيونية".

أن تكون أميركا أولاً لا يعني أن تكون معاديًا لإسرائيل أو انعزاليًا. إسرائيل حليف. نتشارك المعلومات الاستخباراتية والتكنولوجيا والقيم. يمكنك إعطاء الأولوية لبلدك مع الحفاظ على دعم حق الدولة اليهودية في الوجود.

ويستهدف خطابها التيار السائد في اليمين الأميركي الذي يربط بين هوية "أميركا أولاً" والعداء لإسرائيل. وأصرت على أن "هذا ليس جدلًا سياسيًا، بل استهداف لليهود".

تُعدّ لغتها عن الإسلام من أكثر عناصر رسالتها استفزازًا، وقد أثارت انتقادات لاذعة في الولايات المتحدة وخارجها. لكن لومر لا تخفف من حدتها.

الإسلام أيديولوجية بربرية

قالت: "أعتقد أن الإسلام أيديولوجية قديمة ووحشية تدعو إلى قتل اليهود والمسيحيين، لا يوجد شكل معتدل للإسلام من الناحية العقائدية".

ويصف المنتقدون مثل هذه الادعاءات بأنها متعصبة؛ وترد لومر بأن التعبيرات الملطفة "تقتل الوضوح" وأن المناقشات الأمنية يجب أن تطلق اسما على الأيديولوجية التي تقول إنها تحرك الكثير من العداء الحالي لليهود وإسرائيل.

وتزعم أن بعض الناخبين اليهود في نيويورك أساءوا قراءة المخاطر من خلال إعطاء الأولوية لأسئلة الخدمة المحلية على ما تعتبره خطابًا وجوديًا.

"لماذا، كيهودي، تصوّت لمسلم؟" سألت، قبل أن تضيف أن المسألة، في رأيها، لا تتعلق بالكفاءة البلدية، بل بموقف حركة سياسية من حق إسرائيل في الوجود. (رفض ممداني التهم التي تُشير إلى دعمه للعنف، ونفى استخدام عبارة "عولمة الانتفاضة" كدعوة لإيذاء اليهود، بينما يقول مؤيدوه إن برنامجه يركز على الحياة اليومية لسكان نيويورك).

إسرائيل تخسر حرب المعلومات والإعلام

إلى جانب الشخصيات، تعتقد لومر أن إسرائيل تخسر حرب المعلومات التي اندلعت بعد أحداث 7 أكتوبر. وتُلقي باللوم على شبكات الروبوتات، وعمليات التأثير الأجنبي، و"الدعاية المدفوعة"، كما تزعم، والمرتبطة بقطر والصين، وتنتقد بعض خيارات الدبلوماسية العامة التي انتهجتها إسرائيل.

وقالت: "إن تجنيد المؤثرين الأميركيين "للنشر باسم إسرائيل" قد يبدو زائفًا".

يجب أن ترتكز الرسائل على الحقائق والوضوح الأخلاقي، بقيادة إسرائيليين وأصوات أميركية موثوقة لا يُنظر إليها كمتحدثين رسميين مدفوعي الأجر. تُفضل استبدال مصطلح "معاداة السامية" بمصطلح "كراهية اليهود"، مُجادلةً بأن المصطلح الأول يُخفف أو يُستغل في المناظرات الأميركية. وقالت: "قولوا ما هو عليه. إنه كراهية اليهود".

تطرح لومر أيضًا حلًا مثيرًا للجدل يتعلق بالشفافية: تسجيل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC) بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب "لدحض نظريات المؤامرة" المتعلقة بجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل. وتقول: "سجلوا وامضوا قدمًا"، معتبرةً ذلك تحصينًا ضد الروايات سيئة النية (تصف لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC) نفسها بأنها منظمة عضوية أمريكية وترفض هذه الفرضية؛ ورأي لومر هو رأيها الشخصي).

تدفق المال العربي

تستهدف انتقادات لومر أيضًا شخصياتٍ من اليمين الأميركي كانت في السابق مناصرةً لإسرائيل. وتزعم أنه بعد مغادرة بعض الشخصيات الإعلامية قناة فوكس نيوز وإطلاقها مشاريعَ مستقلة، "شهدنا تدفقًا للأموال العربية" وتغيرًا مُقابلًا في لهجتها تجاه إيران وإسرائيل.

وادعت: "قبل سنوات، وصفوا النظام الإيراني بالشرير ودعموا إسرائيل دون تردد. أما الآن، فهم يُرددون شعارات الدوحة". هذه هي ادعاءات لومر، وقد عُرضت كرأيها خلال المقابلة.

بالنظر إلى عام 2028، تُشير لومر إلى جيه دي فانس باعتباره "المرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري، والذي يُخاطر بمستقبله بالتمسك بتوكر كارلسون "، مُجادلةً بأن "تحالفات التوظيف والإعلام تُرسل إشارات".

وتقول إن توظيف ابن كارلسون والظهور إلى جانبه "يُطمس الخطوط الفاصلة في وقتٍ تتجه فيه وسائل الإعلام المحافظة نحو إسرائيل"، وتحثّ المرشحين لحمل لواء الحزب على "الانفصال عن الأصوات السائدة التي تُروج لكراهية اليهود".

تشككها في قطر قاسٍ أيضًا. زعمت أن "قطر تؤوي قيادة حماس"، منتقدةً علاقة واشنطن الدفاعية مع الإمارة ودورها في الدبلوماسية الإقليمية. وأضافت: "كفى مكافأةً لنظام يؤوي مُدبري أحداث 7 أكتوبر".

جادلت بأن على الولايات المتحدة تعزيز علاقاتها لضمان إطلاق سراح الرهائن وضمان المساءلة. ويتمثل موضوعها الأوسع في أن السياسة الأميركية، في رأيها، لا ينبغي أن تُطبع العلاقات مع الدول التي تُسهل البنية التحتية للإرهاب.

بعيدًا عن العواصم الأجنبية، تزعم لومر أن إخفاقات التدقيق الأميركية تُهدد الأمن القومي. وتستشهد، على سبيل المثال، بمسعف في البحرية الأميركية مُجنس خلال عام من وصوله من غزة، و"يحاول استغلال منصبه لإحضار أفراد عائلته إلى الولايات المتحدة"، وتقول إنها ستستخدم نفوذها الإعلامي الجديد في البنتاغون للتدقيق في "العناصر المعادية لأميركا داخل صفوف الجيش". هذه هي ادعاءات لومر، ولم تُتحقق منها صحيفة جيروزالم بوست بشكل مستقل.

يجب على إسرائيل تقليل اعتمادها على أميركا

كل هذا يصب في مزاعمها الرئيسية بأن على إسرائيل بناء قدرتها على العمل بمساعدة أميركية أقل بكثير. وتقدم ذلك كإدارة عملية للمخاطر وليس أمنية. قالت: "الأمل ليس خطة. استعدوا لمستقبل تُخفض فيه المساعدات الأمريكية، وتنتخب فيه مدينة أمريكية قادةً يرددون شعارات تدمير إسرائيل. إن لم يأتِ هذا المستقبل، فهذا رائع. وإن أتى، ستكون إسرائيل مستعدة".

حول شكل هذا التحضير، تُقدّم لومر خطةً من ثلاثة أجزاء. أولًا، تقول إنه ينبغي على إسرائيل ومناصريها تجديد شرحهم للأميركيين لكيفية عمل المساعدات فعليًا: خطوط إنتاج مشتركة، ووظائف تصنيع أميركية، وبحث وتطوير مشترك، وتطوير مشترك للدفاع الصاروخي، وتعاون استخباراتي.

ثانيًا، تنويع المصادر. قالت: "عززوا روابط المشتريات الأوروبية والآسيوية، وخزنوا الذخائر الضرورية، ووسعوا الإنتاج المحلي، وبنوا قدرات سيادية في الرقائق الإلكترونية، والهجمات السيبرانية، والطائرات بدون طيار، والذخائر الدقيقة".

ثالثًا، استقلالية السرد: "اسردوا قصة إسرائيل كدرعٍ في الخطوط الأمامية للغرب ضد الجهاد، وليست قضية رعاية اجتماعية"، محذرة من أن الجمهور الأصغر سنًا يستهلك محتوىً مُسيسا يُصور إسرائيل كدولة تابعة ومُستحقة.

تُقرن لومر هذه الحجة الاستراتيجية بأخرى ثقافية. وتقول إن المحافظين الأميركيين الذين يُعرّفون الآن شعار "أميركا أولاً" بأنه معادٍ لإسرائيل يجب أن يُواجهوا باختبارات ثبات.

اليهود تحت الحصار الإلكتروني

إذا كنتم انعزاليين حقًا، فعارضوا التدخلات في كل مكان، وليس فقط عند ظهور كلمة "إسرائيل"، قالت، مشيرةً إلى الصمت إزاء اضطهاد المسيحيين في أجزاء من أفريقيا، والغضب الانتقائي الذي يستهدف، في روايتها، اليهود.

وتجادل بأن اليهود الأمريكيين يجدون أنفسهم في وضع حرج، محاصرين بثقافة إلكترونية صاعدة تجردهم من إنسانيتهم، وبيئة سياسية يغازل فيها حلفاء كانوا موثوقين سابقًا أفكارًا معادية لمصالح الطائفة اليهودية. وقالت: "يجب أن يكون اليهود آمنين في أميركا. لا ينبغي أن يُطلب منهم الهجرة لمجرد أن المتعصبين قرروا عدم انتماءهم".

يعكس إصرارها على توثيق العنف الجنسي في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) انتقاداتها الإعلامية. وقالت لومر إنها زارت مواقع الهجمات برفقة قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، واطلعت على صور داخلية لم تُنشر علنًا.

قالت: "هناك أدلة على الاغتصاب والاعتداء الجنسي الوحشي"، منتقدةً المقابلات البارزة التي يدّعي فيها الضيوف أو المذيعون "عدم وجود أي دليل"، ووصفت هذا الإنكار بأنه "مُشين". وحثّت إسرائيل على مواصلة تقديم الأدلة بطرق تحمي كرامة الضحايا، ولكن لا يمكن تجاهلها ببساطة من قِبل شخصيات على الإنترنت تتهمها بنشر معلومات مضللة للملايين.

خطاب لومر مرفوض

وقالت "جيروزاليم بوست" إن خطاب لومير هو خطاب مواجهة بلا اعتذار، وسوف يتم رفض الكثير منه من قبل الزعماء المسلمين والزعماء الدينيين، وجماعات الحريات المدنية، وكثيرين في المجتمع اليهودي السائد.

إنها تدرك ذلك، ويبدو عليها عدم التأثر. قالت: "الكلمات مهمة، صحيح، لكن الكنايات تفسد الوضوح". "نشهد تغير المدن. نشهد تصاعد معاداة السامية. نشاهد مسؤولين منتخبين يرددون شعارات تدعو إلى تدمير إسرائيل. سأصف الوضع كما أراه".

وجهت نداءها الختامي إلى كلٍّ من الإسرائيليين والمحافظين في أميركا. وحثت المسؤولين والإعلاميين الإسرائيليين على إعادة ضبط العلاقات، تُعلي من شأن المصداقية على حساب الشهرة، واتباع استراتيجية تضمن الاستقلالية في حال ازدادت السياسة الأميركية برودة.

بالنسبة لليمين الأميركي، تُجادل بأن دعم إسرائيل ووضع أميركا في المقام الأول "ليسا تناقضين"، بل هما التزامان متكاملان لكل من يعتقد أن الغرب لديه ما يستحق الدفاع عنه.

وقالت: "استعدوا لانخفاض المساعدات الأميركية لإسرائيل، وقاوموا كراهية اليهود، ونظّموا تحركاتكم". "بهذه الطريقة تحافظون على قوة التحالف إذا تغيرت الظروف".

من هي لورا لومر؟

لورا لومر هي ناشطة يمينية أميركية، وهي من أشهر المروجين لنظريات المؤامرة، ومعروفة بقربها من الرئيس دونالد ترامب وتأثيرها في قراراته.

أهم المستجدات الأخيرة:

تصريح صحفي في البنتاغون: حصلت لومر على تصريح صحفي لتغطية أخبار وزارة الدفاع (البنتاغون) في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مما أثار جدلاً واسعاً. يأتي هذا في سياق تغييرات في سياسة البنتاغون الإعلامية، حيث يتم منح التصاريح لوسائل إعلام محافظة وموالية لترامب، وهو ما يثير مخاوف بشأن حرية الصحافة وشفافية المعلومات.

التأثير على قرارات ترامب:

لعبت لومر دورًا مؤثرًا في قرارات ترامب المتعلقة بالتعيينات والإقالات داخل الإدارة، وخاصة في مجلس الأمن القومي والبنتاغون. وقد التقت بترامب في البيت الأبيض في وقت سابق من عام 2025 لتقديم قائمة بمسؤولين تعتبرهم غير موالين، وبعدها بفترة وجيزة، أُقيل بعضهم.

انتقادات لسياسة الدفاع:

في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، انتقدت لومر شراكة دفاعية بين الولايات المتحدة وقطر، زاعمة أن قطر تدعم جماعات إرهابية. كما هاجمت وزارة الدفاع (البنتاغون) بسبب هذه السياسة.

خلافات داخل الحزب الجمهوري:

بالرغم من دعمها لترامب، فإن تأثيرها يثير قلق بعض المستشارين الجمهوريين، الذين يخشون من أن تتجاوز نفوذها حدودًا معينة.

المواقف المتشددة:

اشتهرت لومر بتصريحاتها المتطرفة، بما في ذلك ترويجها لنظرية المؤامرة القائلة بأن هجمات 11 سبتمبر كانت "عملاً داخليًا". كما أنها اشتهرت بتصريحاتها المعادية للمسلمين والمهاجرين.