تابع الان خبر الأزهر الشريف ووزارة الشؤون الإسلامية يؤكدان على ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف الرقمي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع الأزهر الشريف في العاصمة المصرية القاهرة أعمال الندوة الدولية المشتركة التي عُقدت تحت عنوان «تجارب رائدة وآفاق مستقبلية في تعزيز قيم الوسطية والاعتدال». وجاءت الندوة لتجسد عمق التعاون بين المؤسستين في نشر الفكر الإسلامي الوسطي وتعزيز الخطاب الديني المعتدل القائم على الرحمة والعدل والتعايش.

وشهدت الندوة، التي أقيمت يوم الخميس، مشاركة نخبة من القيادات الدينية والفكرية، من بينهم وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عواد بن سبتي العنزي، والشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي مستشار الوزارة، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود، إلى جانب نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر الأستاذ خالد الشمري، وعدد من مسؤولي الأزهر ووزارة الشؤون الإسلامية.

وتناول المشاركون خلال جلسات الندوة أهمية ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في مواجهة مظاهر الغلو والتطرف، مشيرين إلى أن المنهج الوسطي يمثل جوهر رسالة الإسلام في تحقيق العدل، وترسيخ قيم الرحمة، وتعزيز التعايش بين الثقافات والأديان المختلفة.

وفي ختام أعمالها، أصدرت الندوة مجموعة من التوصيات المشتركة التي شددت على ضرورة مواصلة الجهود بين الجانبين لنشر ثقافة الاعتدال عبر البرامج الدعوية، والأنشطة التوعوية، والمنتديات العلمية، مؤكدين أن الوسطية تمثل الأساس الحقيقي للخطاب الإسلامي الأصيل الذي يجمع بين الثبات على المبادئ ومواكبة متطلبات العصر الحديث.

كما دعت الندوة إلى مواجهة الخطابات المتطرفة في الفضاء الرقمي عبر تطوير أدوات الخطاب الديني بلغة عقلانية ومقنعة، وتأهيل الدعاة لاستخدام الوسائط الحديثة بما يلبي احتياجات الشباب، ويحميهم من الفكر المنحرف.

وأكدت التوصيات على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين وزارة الشؤون الإسلامية والأزهر الشريف من خلال تبادل الخبرات وإطلاق برامج مشتركة ومبادرات رقمية متعددة اللغات تهدف إلى تقديم الخطاب الإسلامي الوسطي الموثوق، وإبراز الصورة المشرقة للإسلام في العالم.

وفي ختام الندوة، عبّر المشاركون عن اعتزازهم بالعلاقات الأخوية المتينة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مؤكدين استمرار التعاون بين الجانبين في خدمة قضايا الإسلام ونشر قيم التسامح والاعتدال في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.