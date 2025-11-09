تابع الان خبر اختيار فيلم مصري ضمن قائمة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن اختيار فيلم مصري جديد ضمن قائمة تضم سبعة أفلام مدعومة من مؤسسة البحر الأحمر السينمائية، استعدادًا لعرضها خلال فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، المقرر إقامتها في مدينة جدة خلال الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر 2025، تحت شعار «في حب السينما».

وشهد المؤتمر الصحفي الافتتاحي للمهرجان الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالقاهرة، حضور نخبة من صنّاع السينما والنقاد العرب، حيث تم الكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة التي تشمل 108 أفلام من أكثر من 60 دولة حول العالم، بينها 35% من الأفلام السعودية، بالإضافة إلى عدد كبير من العروض العالمية الأولى.

وأكد فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائية، أن المهرجان يشهد عامًا بعد عام نموًا ملحوظًا من حيث عدد المشاركات والفعاليات، مشيرًا إلى أن الدورة الخامسة ستتميز بتوسّع غير مسبوق في سوق المهرجان بمشاركة أكثر من مائة جناح لشركات سعودية وعالمية، إلى جانب أجنحة سينمائية لدول كبرى مثل الهند والصين وروسيا وتركيا، مع وعود بالكشف عن مفاجآت خاصة خلال الأيام المقبلة.

وتضم قائمة الأفلام المدعومة هذا العام الفيلم السعودي المرشح للأوسكار «هجرة»، والفيلم اللبناني «نجوم الأمل والألم»، إلى جانب أفلام عربية بارزة منها «غرق»، و**«رقية»** المستوحى من أحداث العشرية السوداء في الجزائر، والفيلم الوثائقي الكيني «تراك ماما» الذي يروي قصصًا واقعية عن الشجاعة والإصرار.

أما المسابقة الرسمية، فتشهد العرض العالمي الأول للفيلم الروائي «بارني»، والعرضين الإقليميين لفيلمي «موسمان، غريبان» الحاصل على جائزة الفهد الذهبي في مهرجان لوكارنو، و**«أرض ضائعة»**. كما يشارك في المنافسة كل من الفيلم الفلسطيني «اللي باقي منك»، والفيلم المصري «THE STORIES»، والفيلم العراقي «إركالا حلم كلكامش».

ويُنتظر أن يشكّل المهرجان هذا العام محطة بارزة في دعم صناعة السينما العربية والعالمية، وتعزيز الحضور السعودي على الساحة الدولية، من خلال مبادرات مؤسسة البحر الأحمر السينمائية وبرامجها الداعمة للإنتاج السينمائي في المنطقة.