دوري "أن بي ايه": فوكس يعود بقوة مع سبيرز وهوكس يُسقط ليكرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : حقّق ديأيرون فوكس عودة مظفرة الى دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بعد ان سجّل 24 نقطة ليقود سان أنتونيو سبيرز للفوز على نيو اورليانز بيليكانز 126 119 السبت، في حين وصلت سلسلة انتصارات لوس انجليس ليكرز الخمسة تواليا الى نهاية بخسارته أمام اتلانتا هوكس 102 122.

ونجح فوكس الذي شارك في مباراة "كل النجوم" الموسم الماضي والغائب عن بداية الموسم بسبب إصابة في العضلة الخلفية للركبة، في تسجيل 24 نقطة من بين ثمانية لاعبين في صفوف سبيرز تجاوزوا عتبة العشر نقاط.

كذلك، أضاف لاعب الإرتكاز الفرنسي فيكتوريا ويمبانياما 18 نقطة مع 18 متابعة، في حين تألق تراي مورفي من جانب بيليكانز مع 41 نقطة.

وتقدم سبيرز طوال فترات المباراة بمواجهة فريق بيليكانز الذي افتقد لنجمه زايون ويليامسون.

من ناحية أخرى، عاد ليكرز من أتلانتا خالي الوفاض لتتوقف سلسلة انتصاراته المتتالية عند خمس مباريات.

وجاءت خسارة ليكرز رغم مواصلة السلوفيني لوكا دونتشيتش عروضه القوية حيث سجّل 22 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، إلا أنه ارتكب خمس من أصل 20 كرة ضائعة لليكرز والتي أسهمت في تسجيل هوكس 36 نقطة.

في المقابل، أحرز السنغالي محمد غاي 21 نقطة مع سبع متابعات وسبع تمريرات حاسمة لهوكس الذي خاض اللقاء من دون نجم ارتكازه اللاتفي كريستابس بورزينغيس، إضافة الى جايلن جونسون، الكندي نيكل ألكسندر ووكر وتراي يونغ.

أما ليكرز فغاب عنه أيضا أوستن ريفز للمباراة الثالثة تواليا، في حين يستمر الفريق بانتظار عودة نجمه المخضرم ليبرون جيمس الذي يستمر في التعافي من من عرق النَّسا.

وأضاف الصربي نيكولا يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" أخرى ليصبح في رصيده ست هذا الموسم ليقود دنفر ناغتس للفوز على انديانا بايسرز 117 100.