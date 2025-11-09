تكنولوجيا: اختبار شحن iPhone 17 يكشف عن تحسّن طفيف فقط مع شاحن أبل الجديد بقدرة 40 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أجرى موقع ChargerLAB اختبارًا شاملًا لأداء شحن iPhone 17 باستخدام أربعة من شواحن أبل USB-C: بقدرات 20 واط، 40 واط، 70 واط، و140 واط، وذلك عبر جهاز POWER-Z KM003C وبرنامج POWER-Z Lab V2.4 داخل بيئة حرارية ثابتة بدرجة 25°C.

عند استخدام شاحن 20 واط، بدأ الهاتف بسحب 19 واط من طاقة خرج 9 فولت خلال أول 36 دقيقة، ثم انخفضت القدرة تدريجيًا إلى 12 واط، وبعدها إلى 7 واط بحلول الدقيقة 65، ليدخل بعدها في مرحلة الشحن البطيء (trickle charging).

استغرق الهاتف 27 دقيقة للوصول إلى 50%، و52 دقيقة للوصول إلى 80%، بينما اكتمل الشحن بالكامل خلال ساعة و50 دقيقة.

أما باستخدام شاحن 40 واط، فقد فعّل الهاتف خرجًا بقوة 15 فولت ووصل إلى ذروة 36 واط، مع ثبات الطاقة عند 28 واط لمدة 11 دقيقة قبل أن تبدأ بالانخفاض التدريجي حتى 8 واط عند الدقيقة 57، ثم 5 فولت قرب نهاية الدورة. حقق الهاتف 50% خلال 19 دقيقة، و80% خلال 44 دقيقة، واكتمل الشحن في حوالي ساعة و42 دقيقة.

وبالنسبة لشاحن 70 واط، فقد أظهر أداءً شبه مماثل، إذ بلغت الذروة 36.7 واط، واستمر السحب عند 28 واط لمدة 13 دقيقة، ثم تراجع تدريجيًا حتى وصل إلى 7 واط في الدقيقة 57. وصلت نسبة الشحن إلى 50% خلال 19 دقيقة و100% بعد ساعة و42 دقيقة.

أما اختبار شاحن 140 واط، فأنتج منحنى شحن مطابق تقريبًا، حيث بلغت الذروة 36 واط، ووصل الهاتف إلى 50% خلال 18 دقيقة، و80% في 42 دقيقة، وأكمل الشحن خلال ساعة و41 دقيقة.

عند مقارنة النتائج، تبين أن منحنيات الشحن الخاصة بشواحن 40 و70 و140 واط متقاربة جدًا، إذ بلغ 50% في 19 دقيقة، و80% في 41 دقيقة، وشحن كامل في ساعة و39 دقيقة تقريبًا. في المقابل، أظهر شاحن 20 واط أداءً أبطأ بشكل ملحوظ.

وبحسب ChargerLAB، تؤكد النتائج أن شاحن أبل الجديد بقدرة 40 واط والمزود ببروتوكول SPR AVS لا يمنح iPhone 17 أي ميزة حقيقية، إذ لا يزال الهاتف يعتمد على بروتوكول الشحن القياسي USB-C PD دون تحسين فعلي في السرعة.

المصدر