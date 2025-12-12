من المنبع إلى المصب.. ضربات موجعة لقطاع النفط في السودان

■ في أقل من شهر تلقى قطاع الطاقة والنفط في السودان ثلاث ضربات موجعة يصعب جداً تجاوزها أو التقليل من شأنها.. هذه الضربات المتتالية سترسم بلا شك مستقبل صناعة النفط في السودان وستحدد كيف سيستجيب السودان لتحدي هذه الضربات الطارئة..

■ الضربة الأولى: خروج الشريك الصيني من مواقعه في حقول وآبار النفط السوداني.. هذا الخبر المزلزل كانت له مقدمات لم يتمكن السودان من التعاطي معها والإجابة على الأسئلة الخطيرة والحرجة التي فرضها حتى انتهى الأمر بخبر خروج الشريك الصيني والذي حقق بهذه الخطوة غير المتوقعة ما كانت ترجوه أمريكا منذ سنوات.. أمريكا أخرجت الصين من حقول البترول السوداني دون أن تطلق رصاصة واحدة!!

■ حتى لحظة كتابة هذه السطور لم تسجل مضابط ومظان الأخبار تصريحاً لوزير النفط السوداني الذي يحرص دائماً على تأخير (بوستة) الأحداث والمكاتبات العاجلة داخل وزارته ونقل هذه الطريقة للتعامل مع القضايا العامة التي لا تحتمل التردد والتأخير عن مواجهتها بغرض المعالجة..

■ الضربة الثانية: تشكل الظروف القاهرة التي فرضت على الجيش السوداني الانسحاب من حقل هجليج واقعًا جديدًا في حقول النفط السودانية. بهذا الانسحاب، خرجت منابع النفط السودانية من سيطرة الحكومة المركزية لتبقى رهينة التوازنات والتفاهمات مع دولة جنوب السودان، وهو تحول جذري في مسار النفط السوداني وتحدٍ جدي سيكشف أيضًا كيف ستتعاطى الحكومة السودانية مع هذا التطور الخطير.

■ السؤال الذي يقف شاخصًا أمام مكتب البروفيسور كامل إدريس، رئيس الوزراء الذي اتخذ قرار إقالة وكيل النفط: ما هي الخطوات التي اتخذها السيد وزير الطاقة للتعامل الطارئ مع الأحداث المتسارعة في حقل هجليج؟!

من يقف وراء المفاوضات المباشرة مع دولة جنوب السودان لإحكام التنسيق بين الخرطوم وجوبا للتعامل مع التطور في منطقة هجليج؟! مفاوضات تكللت بوصول وفد فني من دولة جنوب السودان إلى بورتسودان للتفاكر والتشاور خلال المرحلة القادمة؟!

■ أما الضربة الثالثة التي تلقاها قطاع النفط والطاقة في السودان، فهي بداية تشليع البناء المؤسسي المتماسك الذي تم ترميمه خلال سنوات الحرب.وهذا التشليع بدأ فعليًا بالإبعاد المرتب والإقالة غير المبررة للدكتور محي الدين النعيم وكيل النفط، والذي سيترك منصبه اعتبارًا من يوم السبت القادم نزولًا على رغبة وزير الطاقة ومن يقفون خلفه.

■ ما يمكن قوله هنا أن قطاع الطاقة سينجب العشرات من أمثال الدكتور محي الدين النعيم، لكن الخسارة تبقى مضاعفة لأن إقالة أمثاله جاءت في وقت حرج اكتملت فيه الضربات الموجعة من المنبع، حيث حقول هجليج وإلى بورتسودان حيث مصب النفط الذي ستديره في الفترة القادمة مجموعة المصالح والمضاربات التي لا ترى أبعد من أرنبة أنفها!

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد