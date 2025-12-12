سعر البلاتين يضغط على الحاجز– توقعات اليوم 12-12-2025

جدد سعر البلاتين محاولات الضغط على الحاجز المستقر عند 1695.00$ محاولا إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الرئيسي الصاعد المنتظر سابقا, تعارض المؤشرات الرئيسية حاليا يدعونا لمراقبة تصرف السعر لحين تحقيقه للاختراق المطلوب ليؤكد استعداده لتسجيل مكاسب إضافية باندفاعه نحو 1715.00$ و1745.00$ على التوالي.

أما فشل الاختراق سيجبر السعر على تشكيل تداولات مختلطة غير مستقرة مع توفر فرصة للهبوط نحو 1645.00$ وصولا للدعم الأولي المستقر عند 1605.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1665.00$ و 1745.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الاختراق