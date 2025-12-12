بطولة فرنسا: سان جرمان ينتظر تعثر لنس ومرسيليا يسعى لإنعاش موسمه

الرياص - اسماء السيد - باريس (فرنسا) : يبحث باريس سان جرمان حامل اللقب عن إيجاد ثغرة تُعيده إلى صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم كما اعتاد، عندما يحل ضيفا على متز السبت في المرحلة السادسة عشرة، منتظرا في الوقت ذاته تعثر لنس المتصدر أمام نيس الأحد.

وبعد خسارته أمام موناكو 0 1 في المرحلة قبل الماضية، تنازل فريق العاصمة عن الصدارة لمصلحة لنس مفاجأة الموسم، قبل أن يستعيد توازنه الأسبوع الماضي بفوز عريض على رين بخماسية نظيفة.

لكن النادي الباريسي أخفق في تحقيق الفوز مجددا بتعادله السلبي أمام مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني في مسابقة دوري أبطال اوروبا التي يحمل أيضا لقبها.

ومن غير المفترض أن يواجه فريق المدرب الإسباني لويس أنريكي صعوبة لتجاوز متز متذيل الترتيب والذي لم يحقّق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة.

وحقّق سان جرمان الفوز في آخر 15 مباراة له ضد متز، بما في ذلك سبع مواجهات متتالية خارج أرضه أمامه في "ليغ 1".

لكن للمرة الأولى منذ فترة، يبدو أن سان جرمان يواجه منافسة جدية في سعيه لإحراز لقب الدوري للمرة الخامسة تواليا.

يقدم لنس عرضا شيقا فاجأ الكثيرين، إذ، وبعد حلوله ثامنا الموسم الماضي، ينافس الفريق بقوة حيث يدخل مباراته المقبلة أمام نيس على خلفية 5 انتصارات متتالية.

ويعوّل فريق المدرب بيار ساج على خبرة نجمه المخضرم فلوريان توفان العائد إلى الدوري الفرنسي في آب/أغسطس الماضي بعد تجربة مع نادي تيغريس المكسيكي.

شكّل الفائز بكأس العالم 2018 والعائد مؤخرا إلى تشكيلة المنتخب، جزءا أساسيا في تركيبة الفريق، مساهما على نحو كبير في جلوسه على عرش الدوري بعد مرور 15 مرحلة.

أوباميانغ أكبر آمال مرسيليا

سجّل الجناح الأيمن البالغ 32 عاما خمسة أهداف في الدوري حتى الآن هذا الموسم، بينها ثلاثة في آخر مباراتين للنس.

وتُشكّل الرؤية الثاقبة لتوفان وقدرته المتنوعة على التمرير أو التسجيل مفتاحا لآمال فريقه في إلحاق الهزيمة السادسة تواليا بنيس في الدوري.

ويجد نيس نفسه في المركز الثاني عشر بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع.

من جهة أخرى، يواجه الهداف الغابوني المخضرم بيار ايميريك أوباميانغ فريقه السابق موناكو، حيث يسعى مرسيليا ثالث الترتيب إلى احياء آماله باللقب.

وسبق أن لعب أوباميانغ، نجم أرسنال الإنكليزي وبرشلونة الإسباني السابق والعائد لخوض تجربة ثانية في ملعب فيلودروم، مع فريق الإمارة في بداية مسيرته الاحترافية قبل أن يفرض اسمه على الساحة الكروية من بوابة سانت اتيان.

ويقدم أوباميانغ (36 عاما) عروضا قوية هذا الموسم، مسجلا ثمانية أهداف مع عشر تمريرات حاسمة في 19 مباراة في مختلف المسابقات.

لكن فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي عانى من انعدام في الثبات خلال الفترة الأخيرة، خصوصا بعدما نال فرصة ذهبية لانتزاع الصدارة من غريمه التقليدي سان جرمان قبل أسبوعين.

وكان بمقدور مرسيليا احتلال الصدارة في حال فوزه على أرضه أمام تولوز في أواخر الشهر الماضي، إلا أنه تلقى هدفا قاتلا في الوقت بدلا من ضائع ليكتفي بالتعادل 2 2.

ثم تعرّض للخسارة أمام مضيفه ليل 0 1 ليتشارك مع الأخير المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بفارق خمس نقاط عن الصدارة.

ويأمل مرسيليا في البناء على تألق أوباميانغ، خصوصا أنه حقق الفوز في جميع المباريات على المستويين المحلي والقاري، عندما نجح الغابوني في التسجيل.

لكن التاريخ ليس إلى جانب أوباميانغ عندما يواجه موناكو، إذ فاز عليه مرة واحدة من أصل ست مواجهات.