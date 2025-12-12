سعر النحاس يتمسك بالميل الصاعد-توقعات اليوم 12-12-2025

استغل سعر النحاس ثباته الإيجابي المتكرر فوق مستوى الدعم الإضافي المستقر عند 5.1300$ لنلاحظ تفاعله مجددا مع العوامل الإيجابية تحديدا باتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ليستقر بذلك قرب 5.4100$.

نتوقع بتعرض السعر للضغوط الإيجابية خلال الفترة الحالية تشكيله لاندفاع إيجابي جديد ليستهدف من خلاله مستوى 5.5000$ والذي طالما شكّل الهدف الرئيسي التالي للتداولات الصاعدة وبتجاوزه قد ينجح بالوصول نحو 5.6500$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.2800$ و 5.5000$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع