الاقتصاد

سعر النحاس يتمسك بالميل الصاعد-توقعات اليوم 12-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-12 08:04AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استغل سعر النحاس ثباته الإيجابي المتكرر فوق مستوى الدعم الإضافي المستقر عند 5.1300$ لنلاحظ تفاعله مجددا مع العوامل الإيجابية تحديدا باتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ليستقر بذلك قرب 5.4100$.

 

نتوقع بتعرض السعر للضغوط الإيجابية خلال الفترة الحالية تشكيله لاندفاع إيجابي جديد ليستهدف من خلاله مستوى 5.5000$ والذي طالما شكّل الهدف الرئيسي التالي للتداولات الصاعدة وبتجاوزه قد ينجح بالوصول نحو 5.6500$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.2800$ و 5.5000$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

