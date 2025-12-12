شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتمسك بالميل الصاعد-توقعات اليوم 12-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-12 08:04AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استغل سعر النحاس ثباته الإيجابي المتكرر فوق مستوى الدعم الإضافي المستقر عند 5.1300$ لنلاحظ تفاعله مجددا مع العوامل الإيجابية تحديدا باتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي ليستقر بذلك قرب 5.4100$.
نتوقع بتعرض السعر للضغوط الإيجابية خلال الفترة الحالية تشكيله لاندفاع إيجابي جديد ليستهدف من خلاله مستوى 5.5000$ والذي طالما شكّل الهدف الرئيسي التالي للتداولات الصاعدة وبتجاوزه قد ينجح بالوصول نحو 5.6500$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.2800$ و 5.5000$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع