سعر الباوند مقابل الين يكرر التذبذب الجانبي-توقعات اليوم 12-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-12 08:03AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

لم يحرك سعر الزوج أي ساكن بتشكيله المستمر للتداولات الجانبية نتيجة لثباته بشكل مستمر دون المقاومة الممتدة نحو 208.80 والتي تشكل بدورها لعائق أما محاولة استئناف الهجوم الصاعد.

 

قد يضطر السعر حاليا لتشكيل تداولات تصحيحية مؤقتة إلا أن الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تشكيل مستوى 206.90 للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تدعم فرص تجديده للهجوم الصاعد لنتوقع بتجاوزه للمقاومة الحالية البدء بتسجيل مكاسب جديدة قد تمتد نحو 209.30 و209.75 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 207.40 و 208.90 

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع 

