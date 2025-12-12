سعر اليورو مقابل الين يلامس الهدف-توقعات اليوم 12-12-2025

لم يحرك سعر الزوج أي ساكن بتشكيله المستمر للتداولات الجانبية نتيجة لثباته بشكل مستمر دون المقاومة الممتدة نحو 208.80 والتي تشكل بدورها لعائق أما محاولة استئناف الهجوم الصاعد.

قد يضطر السعر حاليا لتشكيل تداولات تصحيحية مؤقتة إلا أن الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة وباستمرار تشكيل مستوى 206.90 للدعم الإضافي, فإن هذه العوامل تدعم فرص تجديده للهجوم الصاعد لنتوقع بتجاوزه للمقاومة الحالية البدء بتسجيل مكاسب جديدة قد تمتد نحو 209.30 و209.75 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 207.40 و 208.90

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع