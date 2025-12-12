مباحثات أمريكية متقدمة لفرض عقوبات على الأونروا بزعم "صلة بالإرهاب"

القاهرة - كتب محمد نسيم - ذكرت قناة "كان" العبرية أن مسؤولين أمريكيين أجروا مباحثات متقدمة بشأن إمكانية فرض عقوبات على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، بدعوى وجود "صلة" بينها وبين جهات مصنّفة إرهابية.

ونقلت القناة عن مصدرين مطلعين تحدثا لوكالة "رويترز" أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كانت تنظر إلى الأونروا كجهة ذات ارتباط بحركة حماس في غزة ، المصنّفة أمريكيًا كمنظمة إرهابية، وهو ما أثار مخاوف قانونية وإنسانية داخل وزارة الخارجية الأمريكية بشأن تداعيات أي خطوة ضد الوكالة.

وبحسب المصادر، لم يُتخذ قرار نهائي حتى الآن، فيما لا تزال المشاورات مستمرة داخل وحدات مكافحة الإرهاب وتخطيط السياسات في الخارجية الأمريكية لبحث الخيارات المطروحة وتأثيراتها المحتملة.

وتدعي إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال عامين منذ 8 أكتوبر 2023.

وخلّفت هذه الإبادة أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا يستلزم إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة كلفتها بنحو 70 مليار دولار.

المصدر : وكالات