صورة .. شاهد الباص الضخم الذي عاد إلى شوارع عدن بعد غياب طويل

يزيد بن سلمان - شبوة - عاد باص أبو ربل(انترناشيونال)، اليوم، إلى شوارع مدينة عدن بعد انقطاع دام منذ عام 1994، في خطوة أعادت إلى الأذهان أحد معالم النقل الشعبي التي ارتبطت بذاكرة المدينة.

وبحسب مصادر محلية، انطلقت أولى رحلات الباص من مديرية التواهي وصولًا إلى مدينة الخور، وسط تفاعل لافت من المواطنين الذين رحّبوا بعودة الخط بعد غياب طويل.

وأشارت المصادر إلى أن الرحلة الأولى اليوم كانت مجانية، في بادرة لاقت استحسان السكان، واعتُبرت رسالة رمزية لإحياء وسائل النقل التقليدية التي شكّلت جزءًا من الحياة اليومية في عدن لعقود.

واكدت بان الباص لم يدخل الى الخدمة رسميا فهو ساهم فقط بازمة المواصلات التي تشهدها عدن حاليا بسبب الغاز