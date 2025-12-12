بعد انفصالها… هاندا أرتشيل في علاقة جديدة مع منتج تركي بارز

دبي - فريق التحرير: بعد أسابيع قليلة من الجدل الّذي رافق انفصال الممثّلة التّركيّة الشّهيرة هاندا أرتشيل عن رجل الأعمال هاكان صابانجي، اجتاحت مواقع التّواصل ووسائل الإعلام التّركيّة موجة جديدة من الإشاعات حول دخولها علاقة عاطفيّة جديدة مع أحد أبرز المنتجين في تركيا.

فقد ذكرت تقارير صحافيّة تركيّة أنّ هاندا تعيش علاقة جديدة مع المنتج أونور غوفنتام، صاحب شركة الإنتاج الشّهيرة OGM Pictures، المنتجة لعدد من الأعمال النّاجحة من بينها مسلسل “هذا البحر سيفيض” وتحدّثت المصادر عن أنّ الثّنائي شوهد معًا في لندن خلال الأيّام الماضية، في ظهور عزّز التّكهّنات حول طبيعة علاقتهما.

وتشير الادعاءات المتداولة إلى أنّ أونور غوفنتام، الذي يتراوح عمره بين أربعين وخمسة وأربعين عامًا بحسب المصادر، بدأ علاقة عاطفية مع هاندا (اثنان وثلاثين عامًا)، بعد فترة قصيرة من انفصالها عن صابانجي. ورغم الضّجّة الواسعة، لم يصدر أي تأكيد رسمي من أيٍّ من الطّرفَين حتّى الآن.

وتأتي هذه الشّائعات الجديدة استمرارًا للجدل الّذي سبق انفصال هاندا عن هاكان صابانجي، خصوصًا بعد قيام الطّرفين بقطع التواصل عبر “إنستغرام”، ثمّ حظر متبادل شمل أيضًا شقيقتها غمزة أرتشيل ووالدة هاكان، آرزو صابانجي.