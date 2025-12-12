الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 12-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-12 08:03AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر الغاز باستئناف الهجوم التصحيحي الهابط مستهدفا بذلك مستوى الدعم الإضافي المتمركز عند 4.200$, نذكر بأهمية مراقبة تصرف السعر حاليا لنتمكن من تأكيد الأهداف المتوقعة للتداولات القادمة.

 

فثبات السعر فوق هذا الدعم سيدفع به للبدء بتشكيل موجات صاعدة ليستهدف خلال الفترة القريبة لمستوى 4.550$ وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي المستقر قرب 4.750$, أما كسر الدعم الحالي سيسهل مهمة الضغط على دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 3.950$ ليزيد ذلك من فرص انتقاله مجددا للسيناريو السلبي بتداولات الفترة القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.200$ و 4.550$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

