تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 12-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-12 11:41AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اتسم سعر البتكوين (BTCUSD) بحالة من التذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 94,000$، بالإضافة لمحاولة تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وذلك في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

