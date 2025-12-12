تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 12-12-2025

اتسم سعر البتكوين (BTCUSD) بحالة من التذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 94,000$، بالإضافة لمحاولة تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وذلك في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.