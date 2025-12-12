بريطانيا تعاقب قادة سودانيين من الدعم السريع

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: فرضت المملكة المتحدة عقوبات على قادة من "الدعم السريع" يُشتبه في ارتكابهم فظائع، بما في ذلك عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي، وهجمات متعمدة على المدنيين في الفاشر، السودان.

وحسب بيان الخارجية البريطانية فإن الخاضعين للعقوبات هم:

عبد الرحيم حمدان دقلو - نائب قائد قوات الدعم السريع، وشقيق قائدها، اللواء حميدتي. توجد أسباب معقولة للاشتباه في تورطه، أو تورطه سابقًا، في عمليات قتل جماعي للمدنيين، وإعدامات ذات دوافع عرقية، وعنف جنسي ممنهج، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي، وعمليات اختطاف مقابل فدية، واعتقالات تعسفية، وهجمات على مرافق صحية وعاملين في المجال الإنساني.

جيدو حمدان أحمد - قائد قوات الدعم السريع في شمال دارفور. توجد أسباب معقولة للاشتباه في تورطه، أو تورطه سابقًا، في عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي، وعمليات اختطاف، وهجمات على كوادر طبية وإنسانية.

الفاتح عبد الله إدريس - عميد في قوات الدعم السريع. توجد أسباب معقولة للاشتباه في مسؤوليته، أو مسؤوليته سابقًا، عن أعمال عنف ضد أفراد على أساس العرق والدين، واستهداف المدنيين عمدًا.

تيجاني إبراهيم موسى محمد - قائد ميداني لقوات الدعم السريع. توجد أسباب وجيهة للاشتباه في مسؤوليته، أو مسؤوليته السابقة، عن استهداف المدنيين عمدًا في الفاشر.

تصريح كوبر

وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر: إن الفظائع التي تُرتكب في السودان مروعة لدرجة أنها تُدمي ضمير العالم. الأدلة الدامغة على الجرائم الشنيعة - الإعدامات الجماعية، والتجويع، والاستخدام الممنهج والمتعمد للاغتصاب كسلاح حرب - لا يمكن ولن تمر دون عقاب.

أضافت: "إن العقوبات المفروضة اليوم على قادة قوات الدعم السريع تُوجه ضربة مباشرة لمن تلطخت أيديهم بالدماء، بينما ستوفر حزمة مساعداتنا المُعززة دعمًا منقذًا للحياة للمُتضررين".

مؤكدة أن المملكة المتحدة لن تغضّ الطرف، وسنقف دائمًا إلى جانب الشعب السوداني.

وقالت: تضغط المملكة المتحدة على جميع الأطراف لإنهاء الحرب وحماية المدنيين، وقد أدانت مرارًا وتكرارًا العنف الذي ترتكبه قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

تحقيق دولي

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا بقيادة المملكة المتحدة يدين الفظائع ويضمن إجماعًا دوليًا على إجراء تحقيق عاجل في الفظائع المرتكبة في الفاشر.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية: يتجاوز التزامنا الجانب الدبلوماسي، إذ تقدم المملكة المتحدة الدعم الفني لآليات العدالة والمساءلة الدولية، كما استثمرنا هذا العام 1.5 مليون جنيه إسترليني في مشروع "شهود السودان" لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين، والتحقق منها وتوثيقها.

وتابعت: ندرس إمكانية فرض عقوبات إضافية في إطار جهودنا لإنهاء الإفلات من العقاب وإثبات محاسبة مرتكبي الفظائع.

وقالت كوبر: تُسرّع المملكة المتحدة استجابتها للأزمة المتفاقمة في السودان، وتتخذ إجراءات حاسمة لإنقاذ الأرواح. يُعدّ الوضع الإنساني في السودان الأسوأ في العالم، حيث يحتاج 30 مليون شخص إلى مساعدة عاجلة، ونزح 12 مليون شخص آخر من ديارهم. وتنتشر المجاعة والأمراض التي يمكن الوقاية منها على نطاق واسع.

وفرّ ما يقرب من 5 ملايين لاجئ سوداني من البلاد إلى المنطقة، ويواجه بعضهم خطر الوقوع ضحية لتجار البشر وعصابات التهريب. تقدم المملكة المتحدة الدعم للاجئين في المنطقة للمساعدة في الحد من رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر.

وفي الأخير، دعت وزيرة الخارجية البريطانية جميع أطراف النزاع إلى السماح بمرور العاملين في المجال الإنساني والإمدادات والمدنيين العالقين دون عوائق.