قرار أستراليا يحرّك الجدل… وهاري وميغان يدخلان على الخطّ

دبي - فريق التحرير: علّق الأمير هاري وميغان ماركل على قرار أستراليا بأن تصبح أوّل دولة في العالم تحظر استخدام وسائل التّواصل الاجتماعيّ لمن هم دون السّادسة عشرة من عمرهم، وذلك عبر بيان صادر عن مؤسّستهما “آرتشويل”.

أشاد الزّوجان بالخطوة واعتبراها قرارًا جريئًا يحمي الأطفال من إدمان المنصّات غير الآمنة، مؤكّدَين أنّ عقول الأطفال ليست سلعة للاستغلال. لكنّهما شدّدا على أنّ هذا القانون لا يعالج جذور المشكلة المتمثّلة في تصميم منصّات التّواصل وحوافزها الرّبحية، ووصفاه بـ”حل موقت” بالنّسبة إلى مشكلات أكبر في عالم التّكنولوجيا.

وأشار البيان إلى أنّ مواقع التّواصل قد تكون داعمة للشّباب، لكنّ غياب معايير حماية فعليّة يجعلها مصدر خطر. كما ذكرا أنّ تجربتهما في دعم العائلات المتضرّرة من أضرار الإنترنت تؤكّد أنّ الأطفال يفتقرون إلى الخصوصيّة والأمان.

وختم الزّوجان بأنّ هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لمحاسبة أكبر لشركات التّكنولوجيا، معربين عن أملهم في عودة الابتكار الأميركيّ إلى وضع السّلامة في مقدّمة الأولويّات.

يُذكر أنّ الأمير هاري (واحد وأربعون عامًا) وميغان (أربعون عامًا) يقيمان في ولاية كاليفورنيا منذ عام ٢٠٢٠ بعد انسحابهما من المهامّ الملكيّة في بريطانيا، ويربّيان طفلَيهما، الأمير آرتشي (ستّ سنوات) والأميرة ليليبت (أربع سنوات)، في مسقط رأس ميغان. وقد أكّدا مرارًا أنّ حرصهما على مستقبل أطفالهما هو الدّافع وراء عملهما على جعل الإنترنت مساحة أكثر أمانًا للشّباب.