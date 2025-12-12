الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 12-12-2025

2025-12-12 08:02AM UTC

استسلم سعر المؤشر للضغوط السلبية المتمثلة باستمرار تشكيل مستوى 98.85 للحاجز الإضافي وبتسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى 20 لنلاحظ تسلله بتداولات يوم أمس نحو 98.10 ليسجل بذلك بعض الأهداف السلبية المقترحة سابقا.

 

لا مفر حاليا أمام السعر من استئناف الهجوم السلبي بالاعتماد على العوامل السلبية المذكورة سابقا لنتوقع استهدافه لمستوى تصحيح 66.8% فيبوناتشي المستقر قرب 97.85 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تأكيد الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 97.85 و 98.60

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض

