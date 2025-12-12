مفاجأة رئاسيّة تُحدث ضجّة في عالم الفنّ المصريّ… والمهن التّمثيليّة توضح

دبي - فريق التحرير: في السّاعات الأخيرة، انتشرت أنباء حول صدور قرار رئاسيّ بتولّي الدّولة علاج الممثّلة عبلة كامل، وذلك بالتّزامن مع توجيهات من الرّئيس عبد الفتّاح السّيسي لرعاية كبار الفنّانين أصحاب المسيرة الفنّيّة المميّزة، وتوفير الدّعم الطّبّيّ الكامل لهم.

وأوضحت الفنّانة نهال عنبر، وكيل نقابة المهن التّمثيليّة المسؤولة عن الشّؤون الصّحّيّة، في تصريح لـ«المصريّ اليوم» أنّ القرار يشمل كبار الفنّانين كافّة الّذين يحتاجون إلى علاج أو رعاية صحّيّة، وليس مقتصرًا على الفنّانة عبلة كامل فقط.

من جانبها، أعربت نقابة المهن التّمثيليّة عن شكرها وامتنانها للرّئيس السّيسي على هذه المبادرة الإنسانيّة، معتبرة أنّ هذا الدّعم يعكس تقدير القيادة الوطنيّة العميق للفنّ والفنّانين ودورهم المحوريّ في بناء الوعي الوطنيّ والحفاظ على الهويّة الثّقافية لمصر.

وأكّدت النّقابة أنّ هذه الخطوة تعبّر عن حرص الدّولة على الوفاء للفنّانين الّذين أسهموا على مدار سنوات طويلة في إثراء المشهد الفنّيّ المصريّ والعربيّ وإسعاد الجماهير.