شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية بعد اجتماع الفيدرالي.. والإسترليني يستقر مع انكماش الاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •المعدن الثمين يتخلي عن ذروة 7 أسابيع بسبب جني الأرباح

•الدولار الأمريكي يحاول التعافي من مستويات منخفضة

•نتائج اجتماع المركزي الأمريكي أقل تشددًا عما كان متوقعًا



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأول مرة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى ضغط انتعاش الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.



رغم هذا التراجع ،غير أن المعدن الثمين"الذهب" يستعد لتسجيل مكسب أسبوعي ، بفضل نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والتي جاءت أقل تشددًا عما كان متوقعًا في الأسواق.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.4% إلى (4264.77 $) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,280.46$) ، وسجلت أعلى مستوي عند ( 4,282.44$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.25% ،في ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 4,285.93 دولارًا للأونصة ،بدعم هبوط الدولار الأمريكي المتضرر من صدور بيانات ضعيفة عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.1% ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في شهرين عند 98.13 نقطة ،عاكسًا انتعاش العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة، يأتي انتعاش الدولار الأمريكي مع انتظار المستثمرين الحصول على المزيد من الأدلة القوية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2026.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 1.7% ،على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.



مجلس الاحتياطي الفيدرالي

•تماشيًا مع التوقعات ، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند مستوى 3.75%، وهو الأدنى منذ سبتمبر 2022، وذلك فى ثالث خفض فى أسعار الفائدة الأمريكية على التوالي.



•لم يكن القرار بالإجماع، حيث صوت 9 أعضاء لصالح الخفض، بينما عارضه 3 أعضاء. فضل عضوان الإبقاء على الفائدة ثابتة دون تغيير، بينما دفع عضو واحد باتجاه خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.



•قال الاحتياطي الفيدرالي في بيان السياسة النقدية إن المؤشرات المتاحة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة معتدلة، ومكاسب الوظائف تباطأت هذا العام، مع ارتفاع طفيف فى معدل البطالة حتى سبتمبر.



•وأكد أكبر بنك مركزي فى العالم: أن المؤشرات الاقتصادية الأحدث فى الولايات المتحدة تتماشى مع هذه التطورات، وأشار إلى أن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة إلى حد ما.



•أبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المستهدف خلال العام الجاري عند 3.75%،و سعر الفائدة المستهدف خلال 2026 عند 3.5%،و سعر الفائدة المستهدف خلال 2027 عند 3.25%.



•قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" يوم الأربعاء: أغلبية أعضاء الفيدرالي أيدوا قرار خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، وأصبح تركيزنا ينصب على هدفنا حول استقرار الأسعار والاستغلال الأمثل لسوق العمل.



•وأوضح باول: أنه لا يتوقع أن يكون رفع أسعار الفائدة السيناريو الأساسي لأي جهة في الفترة المقبلة.وأكد باول:نحن في وضع جيد لتحديد مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية بناءً على البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة لتوازن المخاطر.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 76% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 24%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قالت إستراتيجية السلع الأساسية فى بنك إيه إن زد "سوني كوماري": يبدو الذهب في وضع إيجابي للغاية، ويستمد المستثمرون إشاراتهم من حقيقة أن السوق لا يزال يُسعّر خفضين لأسعار الفائدة الأمريكية العام المقبل، رغم أن مخطط النقاط لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أشار إلى خفض واحد فقط.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الخميس بنحو 4.01طن متري،ليرتفع الإجمالي إلى 1,050.83 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر الماضي.



نظرة فنية

