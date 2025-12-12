شكرا لبحثكم عن خبر حشود ضخمة تمتلئ ساحة العروض بخور مكسر في مشهد روحي مهيب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نص الخبر: شهدت ساحة العروض في مديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، ظهر الجمعة، توافدًا جماهيريًا واسعًا لأداء صلاة الجمعة، حيث امتلأت الساحة بالمصلين الذين احتشدوا منذ الساعات الأولى من الصباح.

وذكرت مصادر محلية أن المشهد اتسم بتنظيم شعبي لافت وأجواء هادئة وروحانية، فيما حرص المواطنون على أداء الصلاة في ساحة العروض التي تحولت إلى تجمع كبير امتد على مساحات واسعة.