مش مجرد صدفة.. لماذا يستيقط البعض فجأة فى الرابعة صباحا

يزيد بن سلمان - شبوة - إذا كنت تستيقظ غالبًا في الرابعة صباحًا، فليس ذلك مجرد صدفة، وفقًا للخبراء، قد يكون هناك سبب وجيه وراء اضطرابات النوم هذه، كما أنها تزيد من التعب والإرهاق وعدم القدرة على التركيز، نتعرف في هذا التقرير على أسباب الاستيقاظ في الساعة الرابعة صباحا بعد فترة من النوم وطرق التغلب على ذلك، وفقاً لموقع "تايمز ناو".يعتقد الخبراء أنك قد لا تنعم بنوم عميق بعد حوالي أربع إلى خمس ساعات ومع ذلك، فمع انتقالك إلى مراحل النوم الأخف، تزداد احتمالية الاستيقاظ دون قصد، ورغم أن الأمر قد يبدو غير ضار في البداية، إلا أن هناك العديد من المشكلات الكامنة التي قد تكون السبب.

ومن بين العوامل التي قد تؤدي إلى هذه الاستيقاظات المبكرة ما يلي:

اختلال التوازن الهرموني

ـ تؤدي الاختلالات الهرمونية إلى اضطراب النوم بشكل كبير لأنها تؤثر على الهرمونات الرئيسية مثل الكورتيزول والميلاتونين والإستروجين والبروجسترون، والتي لا تسبب الأرق فحسب، بل قد تسبب أيضًا الهبات الساخنة والتعرق الليلي وضعف جودة النوم.

ـ يقول الأطباء إن هذه الحالة تحدث لدى النساء غالباً خلال الدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث، ولكنها قد تكون أيضاً بسبب حالات مثل متلازمة تكيس المبايض واضطرابات الغدة الدرقية.

ـ ووفقاً للخبراء، فإن اختلال التوازن الهرموني قد يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية، مما يجعلك تستيقظين في الرابعة صباحاً بشكل متكرر.تُعرف هذه الحالة أيضاً باسم الأرق الهرموني، وهي لا تُؤثر على نومك فحسب، بل تُؤثر أيضاً على:

- يمكن أن يكون التوتر عاملاً رئيسياً في اضطراب الهرمونات مما يسبب الأرق.

أسباب صعوبة النوم بعد الذهاب إلى الفراش

- الاستيقاظ في الصباح أبكر مما كان مخططاً له.

- صعوبة الحفاظ على جدول نوم منتظم.

- التعب، أو العصبية، أو صعوبة التركيز بسبب قلة النوم.

- خيارات الطعام.

خياراتك الغذائية أساسية لصحتك ورفاهيتك على المدى الطويل، ووفقًا للخبراء، فإنّ الأشخاص المدمنين على الكافيين أو السكر غالبًا ما يعانون من نقص في العناصر الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم وفيتامينات ب، مما يؤثر سلبًا على نومهم.

رغم أنك قد لا تشعر بالجوع إذا انخفض مستوى السكر في دمك ليلاً، فمن الأفضل اختيار الأطعمة الغنية بالبروتين والمغنيسيوم، مثل البيض المسلوق، والجبن القريش، والسبانخ، والشوكولاتة الداكنة، والكاجو، والدجاج، بدلاً من الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة الغنية بالكربوهيدرات أو الحلويات التي تزيد من شعورك بالجوع وتقلل من نومك.

ويؤكد الخبراء أن البروتين لا يشبع شهيتك الليلية فحسب، بل يعزز أيضاً نوماً متواصلاً.

مشاكل في الجهاز الهضمي

تؤدي العديد من الحالات، مثل مرض الارتجاع المعدي المريئي، وفتق الحجاب الحاجز، والتهاب المعدة، إلى الاستيقاظ الليلي الروتيني بسبب وضعية الجسم والرأس التي تحفز ظهور الأعراض.

في حالة الفتق الحجابي، فإن الاستلقاء على جانبك وسحب ركبتيك إلى صدرك يمكن أن يتسبب في انتفاخ المريء في تجويف الصدر، مما يؤدي إلى الارتجاع، والذي يؤدي إلى حرقة المعدة، وهو أمر مزعج ومؤلم للغاية.

نصائح للنوم طوال الليل

إذا كنت من بين أولئك الذين يضطرب نومهم بسبب الاستيقاظ في الساعة الرابعة صباحاً، فجرب اتباع نصائح النوم الصحي التالية:

- تجنب الكافيين

- زيادة التعرض لضوء النهار

- جرب ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتي تشمل اليوجا.

- تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من المساء