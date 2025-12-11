غانا ترحل 3 إسرائيليين ردا على خطوة مماثلة

القاهرة - كتب محمد نسيم - رحلت غانا، 3 إسرائيليين وصلوا البلاد، ردا على قيام السلطات الإسرائيلية بإساءة معاملة ثلاثة من مواطنيها في مطار بن غوريون، وترحيلهم دون مبرر.

وقالت وزارة الخارجية الغانية، في بيان لها، إن القرار جاء في إطار الرد بالمثل على "ممارسات مهينة وتمسّ بالكرامة الإنسانية" التي تعرض لها ركاب غانيون.

وأضافت الخارجية الغانية: "نظرا لغياب السفير الإسرائيلي في أكرا، فقد تم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة إلى وزارة الخارجية لتقديم احتجاج رسمي".

وأشارت إلى أن البلدين اتفقا على حل التوتر القائم بشكل ودي، مؤكدة التزام الحكومة الغانية بحماية كرامة مواطنيها.

وشددت الخارجية، على أنها تتوقع من جميع الدول الصديقة معاملة الغانيين بالاحترام نفسه الذي يُقدّم لمواطني تلك الدول.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة بأن المسافرين الغانيين يتعرضون منذ الأحد، "لاستهداف متعمد ومعاملة قاسية" في مطار بن غوريون قرب تل أبيب.

وأعربت عن "إدانتها للمعاملة اللاإنسانية" التي يتعرض لها مواطنو غانا.

وذكرت أن 7 غانيين، بينهم 4 أعضاء في وفد برلماني كان يحضر مؤتمرا دوليا للأمن السيبراني في تل أبيب، احتُجزوا دون أي مبرر.

وبعد جهود دبلوماسية، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن البرلمانيين، وقامت بترحيل المواطنين الغانيين الثلاثة.

المصدر : وكالات