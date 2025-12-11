ذراع a16z Crypto تفتتح مكتباً في كوريا الجنوبية في رهان واضح على آسيا

تام شمس - الخميس 11 ديسمبر 2025 11:48 مساءً - تعتزم شركة رأس المال الاستثماري المتخصصة في العملات المشفرة Andreessen Horowitz، المعروفة باسم a16z، افتتاح أول مكتب لها في آسيا، وذلك في كوريا الجنوبية، في خطوة تهدف إلى توسيع محفظتها الاستثمارية في المنطقة.

وأوضحت الشركة أن آسيا تشهد “تركيزاً قوياً بشكل خاص” لمستخدمي الشبكات القائمة على البلوكشين، مشيرة إلى أن هذا التوسع يهدف إلى دعم شركات محفظتها من حيث النمو، وبناء الشراكات، وتعزيز المجتمعات في مختلف أنحاء القارة.

وقال الشريك الإداري والمدير التنفيذي للعمليات في a16z Crypto، أنطوني ألبانيز: “سيوفر توسعنا دعماً لطرح المنتجات في الأسواق لشركات محفظتنا التي تسعى إلى تسريع النمو، وبناء شراكات استراتيجية، وتأسيس مجتمعات مستدامة في أنحاء آسيا”.

وأضاف ألبانيز أن المنطقة تمثل حصة كبيرة من نشاط العملات المشفرة العالمي، لافتاً إلى أن ما يقرب من ثلث البالغين في كوريا الجنوبية يمتلكون أصولاً رقمية.

وبحسب بيانات Chainalysis، تتصدر الهند تصنيفات التبني العالمي، فيما شهدت اليابان نمواً في النشاط على الشبكات بنسبة 120% خلال العام الماضي، وتُعد سنغافورة من بين الدول ذات أعلى معدلات امتلاك العملات المشفرة في العالم، كما أن 11 دولة من أصل أفضل 20 دولة في تبني العملات المشفرة تقع في آسيا.

خطط لتوسّع أوسع في آسيا

قال ألبانيز: “هذه مجرد بداية. خلال السنوات المقبلة، نخطط لتعزيز حضورنا في آسيا، وإضافة قدرات جديدة لدعم شركاتنا العاملة في مجال العملات المشفرة هناك، ومواصلة استكشاف طرق جديدة لتوسيع نطاقنا الجغرافي”.

وتشير هذه الخطوة إلى المكان الذي يرى فيه أحد أكبر المستثمرين في القطاع فرص النمو المستقبلية، إذ لا يقتصر الأمر على ضخ رأس المال فحسب، بل على التواجد الفعلي في البيئات التي يوجد فيها المستخدمون والمطورون.

آسيا تسجل معدلات تبنٍ قوية للعملات المشفرة

ويقود المكتب الجديد في سيول سونغ مو بارك، الذي يتمتع بخبرة سابقة في Polygon Labs.

وقال بارك في منشور عبر منصة X: “من خلال الشبكة والخبرة والعلاقات التي بنيتها على مدار سنوات عملي في هذا القطاع، سأساعد مؤسسي a16z Crypto على الوصول ليس فقط إلى سوق جديدة، بل أيضاً إلى السياق الإقليمي والمعرفة اللازمة للتوسع”.

وفي السياق ذاته، أفادت شركة Sygnum هذا الأسبوع بأن ستة من كل عشرة من أصحاب الثروات الكبيرة في آسيا الذين شملهم استطلاعها مستعدون لزيادة مخصصاتهم من العملات المشفرة، استناداً إلى توقعات إيجابية قوية على المدى الطويل.

كما كشف الاستطلاع أن 87% من المستثمرين الآسيويين الأثرياء يمتلكون بالفعل أصولاً مشفرة، وأن نحو نصفهم يخصص أكثر من 10% من محافظهم الاستثمارية لهذا القطاع.