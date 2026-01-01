سعر سهم أبو معطي (4191) يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 01-01-2026

صعد سعر سهم شركة الجبس الأهلية (2090) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يكسبه زخماً إيجابياً متجدداً على المدى اللحظي، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الجانبي على المدى القصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 41.10 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 44.35 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد