سعر سهم صناعة الورق (2300) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 01-01-2026

تقدم سعر سهم صناعات (2240) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستعد بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 39.56 ريال، وفي الخلفية مما سبق نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه حرية أكبر لتوسيع مكاسبه على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 39.56 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 41.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد