لجنة الابتكار في هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية تضم رؤساء منصات تداول وأسواق تنبؤ

تام شمس - الخميس 11 ديسمبر 2025 11:48 مساءً - أضافت هيئة تداول السلع الآجلة الأميركية (CFTC) عدداً من كبار التنفيذيين في قطاع البلوكشين، إلى جانب نظرائهم من قطاع التمويل التقليدي، ضمن “مجلس ابتكار الرؤساء التنفيذيين” الجديد التابع للهيئة.

وبحسب إعلان صدر يوم الأربعاء، سيناقش مجلس ابتكار الرؤساء التنفيذيين تطورات هيكل السوق المرتبطة بأسواق المشتقات الخاضعة لإشراف هيئة تداول السلع الآجلة.

وستتركز محاور النقاش بشكل أساسي على “ترميز الأصول، والأصول المشفرة، والتداول على مدار الساعة، والعقود الدائمة، وأسواق التنبؤ، والبنية التحتية لأسواق البلوكشين”.

وتضم قائمة المشاركين رؤساء منصات تداول العملات المشفرة وأسواق التنبؤ، من بينها Polymarket وKalshi وKraken وGemini وBitnomial وCrypto.com وBullish.

وإلى جانب قادة قطاع العملات المشفرة، يشارك في المجلس ممثلون عن مؤسسات التمويل التقليدي من بورصات كبرى، مثل CME Group وCboe Global Markets وNasdaq وIntercontinental Exchange ومجموعة بورصة لندن.

وقالت رئيسة هيئة تداول السلع الآجلة بالإنابة، كارولين فام: “نبني على نجاح منتدى الرؤساء التنفيذيين للعملات المشفرة التابع لهيئة تداول السلع الآجلة، والطاولة المستديرة المشتركة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة، من خلال مجلس ابتكار الرؤساء التنفيذيين الجديد، الذي يركز بشكل خاص على تطورات هيكل السوق في أسواق المشتقات”.

هيئة تداول السلع الآجلة تعمل على تطوير بنية وتنظيم أسواق المشتقات

تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الهيئة بعد أيام قليلة فقط من إعلان فام عن إطلاق برنامج تجريبي لأسواق مشتقات مدعومة بضمانات من العملات المشفرة.

وسيسمح البرنامج التجريبي لشركات الوساطة في العقود الآجلة المسجلة لدى هيئة تداول السلع الآجلة بقبول كل من بيتكوين (BTC)، وإيثر (ETH)، وعملة USDC المستقرة التابعة لشركة Circle كضمانات للهامش، وذلك في إطار اختبار دمج الأصول المشفرة ضمن الأسواق الخاضعة للتنظيم.

وتشير توجهات قيادة فام حتى الآن إلى انفتاح الهيئة على الانخراط الفعّال مع سوق العملات المشفرة، والعمل على وضع إرشادات تنظيمية واضحة للقطاع، وهو ما كان يُنظر إليه سابقاً على أنه أكثر صعوبة بالنسبة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وفي وقت سابق من هذا العام، كشفت هيئة تداول السلع الآجلة أيضاً عن “منتدى الرؤساء التنفيذيين للعملات المشفرة”، والذي يضم قادة شركات كبرى مثل Coinbase وCircle وRipple، حيث تعهدت فام بـ”الوفاء بوعد إدارة ترامب بضمان ريادة الولايات المتحدة في توفير الفرص الاقتصادية”.