الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يستقر قرب الدعم-توقعات اليوم 12-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر الغاز الطبيعي يستقر قرب الدعم-توقعات اليوم 12-12-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يستقر قرب الدعم-توقعات اليوم 12-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-12-12 08:03AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر الغاز باستئناف الهجوم التصحيحي الهابط مستهدفا بذلك مستوى الدعم الإضافي المتمركز عند 4.200$, نذكر بأهمية مراقبة تصرف السعر حاليا لنتمكن من تأكيد الأهداف المتوقعة للتداولات القادمة.

 

فثبات السعر فوق هذا الدعم سيدفع به للبدء بتشكيل موجات صاعدة ليستهدف خلال الفترة القريبة لمستوى 4.550$ وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي المستقر قرب 4.750$, أما كسر الدعم الحالي سيسهل مهمة الضغط على دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 3.950$ ليزيد ذلك من فرص انتقاله مجددا للسيناريو السلبي بتداولات الفترة القادمة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.200$ و 4.550$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا