شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يستقر قرب الدعم-توقعات اليوم 12-12-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-12-12 08:03AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
نجح سعر الغاز باستئناف الهجوم التصحيحي الهابط مستهدفا بذلك مستوى الدعم الإضافي المتمركز عند 4.200$, نذكر بأهمية مراقبة تصرف السعر حاليا لنتمكن من تأكيد الأهداف المتوقعة للتداولات القادمة.
فثبات السعر فوق هذا الدعم سيدفع به للبدء بتشكيل موجات صاعدة ليستهدف خلال الفترة القريبة لمستوى 4.550$ وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي المستقر قرب 4.750$, أما كسر الدعم الحالي سيسهل مهمة الضغط على دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 3.950$ ليزيد ذلك من فرص انتقاله مجددا للسيناريو السلبي بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.200$ و 4.550$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم